Mendoza: detienen a un concejal libertario por manejar alcoholizado su BMW

Detuvieron a un concejal libertario por manejar alcoholizado su auto de alta gama durante la madrugada del lunes en el centro de la capital de Mendoza. Se trata de Martín Antolín, el edil de San Rafael perteneciente al Partido Libertario, uno de los espacios que formaron parte de la coalición de la La Libertad Avanza (LLA) que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023. Por su infracción, por la que deberá pagar hasta $5.000.000, piden que renuncie a su cargo.

Eran las 2.30 de la madrugada cuando Antolín tuvo que frenar su BMW blanco descapotable para someterse a un test de alcoholemia que llevaban adelante efectivos policiales en la intersección de Avenida Belgrano y Arístides Villanueva, en el centro de la capital mendocina. Al realizarlo, los agentes dieron con que el concejal circulaba con 1,15 gramos de alcohol en sangre, una cifra que supera lo permitido por la Ley de Tránsito vigente en el distrito, que estipula un máximo de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según mencionó el medio local El Siete, el libertario estaba "manejando con una copa de vino en la mano" en los momentos previos a ser detenido. Por la infracción, los efectivos policiales le sustrajeron el vehículo, le secuestraron la licencia de conducir y lo trasladaron a la Comisaría 6°. Al momento de ser detenido, Antolín estaba a bordo de un BMW Z4 E89 Roadster, valuado en al menos US$ 40.000.

Antolín, que asumió en 2023 y todavía no llegó a sus dos años en el cargo, ahora podría afrontar una multa de hasta $5.000.000.

El pedido de renuncia de su partido

Al trascender su detención, el Partido Libertario solicitó la renuncia a su banca como concejal, al entender "que la gravedad del hecho es incompatible con la representación institucional que ejerce". "Hemos actuado con la celeridad y el rigor que la situación exige", indicaron en un comunicado.

También se desligaron de su comportamiento al expresar que "constituye una falta grave a los principios éticos y a la conducta responsable que todo ciudadano y representante público debe observar". "Como fuerza política basada en la responsabilidad individual, no podemos avalar ni relativizar acciones que pongan en riesgo la integridad de terceros, la seguridad pública y la confianza de quienes representamos", deslizaron.

Además, el Partido Libertario, que es presidido por la docente Catalina Garay Lira, pidió la "inmediata intervención del Tribunal de Disciplina del Partido Libertario a fin de iniciar el procedimiento correspondiente para requerir la desafiliación del concejal Martín Antolín”.

“Nuestro partido sostiene que la libertad solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos. Los cargos públicos no otorgan privilegios ni excepciones: por el contrario, obligan a un comportamiento ejemplar”, agregaron.