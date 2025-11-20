Liberaron a Ignacio Contreras, el concejal de LLA de San Vicente acusado de dispararle a su esposa

Ignacio “Nacho” Contreras, concejal electo por La Libertad Avanza (LLA) en el municipio bonaerense de San Vicente, fue denunciado por violencia de género y permanecía detenido desde hace un mes luego de ser acusado de dispararle dos veces a su pareja. Sin embargo, a pesar de que la investigación sigue su curso, la Justicia dispuso su liberación este martes y fue excarcelado en las últimas horas.

En diálogo con El Destape, la fiscal de la UFI San Vicente, Karina Guyot, confirmó la determinación de liberar a Contreras y dio argumentos para la decisión. “El perito balístico determinó que es muy probable que él no haya efectuado los disparos. Además, los testimonios de familiares, trabajadores y personas que estaban en el lugar no coincidían con la denuncia. Por eso lo liberamos, aunque la investigación sigue", manifestó a este portal.

“En un primer momento lo detuvimos por una denuncia de violencia de género y por una cuestión preventiva, hasta contar con esta información que definió la liberación. Hay medidas cautelares de restricción perimetral de ambos lados. La causa continúa, pero con él en libertad”, detalló la funcionaria pública.

El hombre, de 51 años, se encontraba preso a raíz de la denuncia realizada por su pareja, una joven de 24 años que lo acusó de protagonizar un violento episodio el pasado 18 de octubre en la finca “Mi Viejo”, donde ambos residen, ubicada sobre el Camino Once Bocas. Según la denuncia presentada, Contreras habría efectuado al menos dos disparos con un arma de fuego durante una fuerte discusión de la pareja. En el lugar, la Policía secuestró una pistola 9 mm y varias vainas servidas, elementos que fueron incorporados a la causa, caratulada como “amenazas agravadas”.

acudir al domicilio del concejal electo y su pareja, los agentes se comunicaron con la fiscalía de turno, que ordenó la detención del dirigente. Después de que el caso se hiciera público, Contreras fue expulsado del partido libertario, espacio que incluso solicitó que “no asuma su banca”. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía Descentralizada de San Vicente no logró -al menos hasta el momento- comprobar que fuera él quien efectuó los disparos. En su declaración, Contreras afirmó que la autora de los disparos habría sido su pareja.

De acuerdo con un video que comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas, Contreras fue notificado de su liberación dentro del penal. En las imágenes, se lo observa acompañado por otros internos del pabellón.

Quién es Ignacio “Nacho” Contreras

Contreras encabezó la lista del espacio liderado por Javier Milei en las elecciones municipales del pasado 7 de septiembre, donde resultó electo para integrar el Concejo Deliberante. Tenía previsto asumir su banca el 10 de diciembre.

Además de su actividad política, es empresario y propietario de la cadena “Lácteos Mi Viejo”, una marca reconocida en el sur del Gran Buenos Aires. Fundada en 2001, actualmente cuenta con ocho sucursales.