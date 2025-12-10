River y Boca lo quieren: Palmeiras puso a la venta a Anibal Moreno

El Palmeiras estableció un precio base por el cual se encuentra en condiciones de negociar

Los dos equipos más importantes del fútbol argentino se encuentran eliminados de todo e ingresaron de manera anticipada a las vacaciones. Una clara muestra de la pésima temporada 2025 que desarrollaron y que deben pensar con urgencia en la contratación de jugadores para mejorar el rendimiento en cancha. Es por ello que River y Boca podría llegar a protagonizar una novela del mercado de pases después de que Aníbal Moreno fuera declarado transferible por parte de Palmeiras.

Uno de los clubes más importantes de Brasil anunció que el volante central argentino se encuentra en venta de cara al mercado de transferencias que comenzará dentro de poco y esto no pasa para nada desapercibido en dos equipos que tienen la misión de sumar volantes de jerarquía que le permitan construir la columna vertebral de su once titular. Se trata de un jugador que desde hace un tiempo está en la órbita del "Millonario" como también del Xeneize, pero que no habían podido prosperar en sus intenciones debido a la falta de respuesta al momento de sentarse a negociar.

El volante central también dispone de ofertas de Europa.

De acuerdo con la información que trascendió, Palmeiras decidió colocarle un valor base de 15 millones de dólares a Aníbal Moreno. Una cifra que demanda un fuerte inversión tanto para Boca como para River. Este último cambió bastante su política de fichaje porque buscará incorporar por medio de préstamos y luego ejecutar la cláusula de compra en caso de que haya un buen desempeño. Algo que el conjunto verde de Brasil no aceptará, debido a que solo se sienta a negociar en caso de que haga una ofrecimiento formal de venta

Mientras que en el Xeneize hay un problema que debe resolverse primero antes de avanzar en la contratación de jugadores, ya que la continuidad de Claudio Úbeda se encuentra en duda de cara a la temporada 2026. A falta de una palabra oficial, el entrenador tiene contrato hasta junio pero pareciera que su continuidad está sujeta a una serie de evaluaciones con el fin de determinar qué tan necesaria es su presencia dentro del banco de suplentes. No se descarta que siga pero que le cambien el cuerpo técnico.

Por otro lado, el periodista Hernán Castillo confirmó que la contratación y regreso de Aníbal Moreno no va a ser para nada fácil en caso de que River y Boca pretendan avanzar de manera formal. Esto es producto de que hay varios clubes de Europa dispuestos a comprar su ficha y es algo que al jugador le interesa porque se trataría de su primera experiencia cruzando el océano.

El otro volante central que los dos apuntan

Equipos de la magnitud de River y Boca deben contar con una alternativa en caso de que el primer objetivo a buscar en el mercado de pases no pueda ser posible. Los sondeos realizados en las últimas semanas señalan que ambos se encuentran interesados en la ficha de Santiago Ascacibar que se desempeña en Estudiantes de La Plata, que el próximo fin de semana estará disputando la final del Torneo Clausura.

Lo particular es que el conjunto platense estaría abierto a escuchar propuesta para desprenderse del volante, debido a que necesita de algunas salidas para acomodar su economía. No obstante, hay un detalle y es que una clasificación a la Copa Libertadores va a provocar que no se toleren ofertas o que la cotización se dispare de gran manera, ya que la intención es que su capitán esté presente en el máximo torneo a nivel internacional.