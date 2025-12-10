Clave para Navidad 2025: llega la Noche de las Jugueterías con promociones y grandes descuentos

La Noche de las Jugueterías vuelve a celebrarse este jueves 11 de diciembre en todo el país. Se trata de una oportunidad única para comprar los últimos regalos de Navidad con promociones y descuentos imperdibles.

Noche de las Jugueterías: qué promociones y descuentos habrá

Organizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), como ocurre cada año, jugueterías de todo el país ofrecerán en sus locales físicos y páginas online descuentos desde el 10 hasta el 50% en productos seleccionados. También habrá promociones especiales, beneficios y cuotas sin interés con ciertos bancos.

Será una gran oportunidad para comprar los

El objetivo es promocionar a la industria nacional y la compra de juguetes seguros, accesibles y de calidad. Algunas jugueterías tendrán el buzón para dejarle la carta a Papa Noel junto a los más chicos, mientras se espera que durante la tarde haya sorteos, juegos de mesa, talleres creativos y hasta shows infantiles.

Además, algunos locales ofrecerán cupones de descuento para usar en las compras de cara al Día de Reyes Magos, que serán válidos entre el 26 de diciembre y el 6 de enero de 2026.

¿Qué jugueterías participan del evento de promociones?

Del evento participan más de 3500 jugueterías, con sus tiendas físicas y en línea. Los locales adheridos y las actividades que van a realizar se pueden consultar en el sitio oficial de la CAIJ o en el siguiente mapa interactivo del organismo: