La canasta navideña subió 27% y los consumidores buscan alivio en promociones

La canasta navideña en la Argentina se encareció un 27% respecto de 2024, aunque las promociones y los descuentos continúan marcando el pulso de los hábitos de consumo. Por un lado, la decoración navideña mostró un incremento promedio del 12%,

El dato surge de un informe de la consultora Focus Market que detalló que subas destacadas en pesebres de nueve piezas (+28%), juegos de luces cálidas LED (+27%) y guirnaldas verdes (+18%). Sin embargo, algunos artículos se abarataron frente al año pasado, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). En total, el costo de los ocho productos relevados ascendió de $377.504 a $423.955.

En paralelo, el rubro alimenticio registró mayores variaciones: la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%) lideraron las subas. En contraste, el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) mostraron aumentos más moderados. Así, el valor promedio de los 12 productos medidos pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

Asimismo, el estudio subrayó que dos de los tres productos con mayores incrementos son importados, lo que refleja la sensibilidad de los alimentos externos al tipo de cambio y a la disponibilidad de stock. En cambio, la apertura del mercado en artículos de decoración contribuyó a moderar los precios en varias categorías.

Canasta navideña: consumidores priorizan promociones

En cuanto a los hábitos de consumo, el 74% de los encuestados prioriza promociones y descuentos, seguido por quienes recurren al financiamiento en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR (7%). Además, las compras se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas.

Respecto a las formas de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.

Finalmente, el director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que “el foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo”. En esa línea, consideró que las estrategias comerciales que ofrezcan descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y sostener el espíritu festivo en un contexto económico desafiante.