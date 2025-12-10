Lavado de cara: estos son los nuevos conductores que sumará Telefe para 2026

Los cambios de Telefe para el 2026.

El clima en Telefe cambió por completo desde que Gustavo Scaglione tomó el control del canal. La nueva conducción ya empezó a delinear cómo será la programación del 2026, un año que funcionará como carta de presentación de esta etapa. Según adelantó Juan Etchegoyen en Mitre Live, la señal trabaja en una reformulación general de su pantalla que impactará tanto en los formatos como en las figuras históricas.

Mientras Gran Hermano: Generación Dorada tiene garantizado su debut para febrero con Santiago del Moro nuevamente al mando, el resto de la grilla está en pleno proceso de revisión. El objetivo es ordenar los costos, potenciar a los conductores con mayor proyección y dejar atrás los contratos sin actividad que durante años formaron parte del esquema del canal.

En ese marco surgió uno de los datos más llamativos: Susana Giménez ya no figura como contratada. Sin programa en marcha, la diva no mantiene el acuerdo fijo que históricamente la unió al canal. Entre los movimientos más fuertes aparece la decisión de apostar de lleno por Verónica Lozano e Iván de Pineda, quienes serán —según anticiparon desde adentro— las dos figuras emblema de esta etapa.

La sorpresa: el nombre que podría incorporarse al equipo de conductores

En paralelo, otro protagonista empezó a sonar con fuerza dentro del canal: Maxi López. Su participación en MasterChef Celebrity despertó interés entre los productores, que ven en él un perfil apto para explorar nuevos formatos. Aunque no hay confirmaciones, su nombre ya circula en las reuniones de desarrollo de la programación 2026.



