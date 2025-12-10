¿Gemini tendrá publicidad? Google confirmó la verdad

OpenAI ya dejó entrever que ChatGPT podría sumar avisos en el futuro.

Google volvió a quedar en el centro de la discusión tras un reporte de AdWeek que aseguraba, citando fuentes internas, que Gemini empezaría a mostrar publicidad a partir de 2026. La nota encendió las alarmas porque marcaría un cambio fuerte en la estrategia del gigante tecnológico y en el rol de los agentes de IA, un tema que hoy está bajo la lupa regulatoria en todo el mundo. Sin embargo, Google salió a desmentirlo rápidamente: según la compañía, no hay anuncios en la app de Gemini ni planes concretos para incorporarlos.

La controversia surge en un contexto donde la industria ya asume que, tarde o temprano, los agentes de IA convivirán con algún formato publicitario. Incluso OpenAI dejó entrever que ChatGPT podría sumar avisos en el futuro. El debate no es menor: qué tipo de publicidad, con qué nivel de transparencia y cuánto podría afectar la confianza del usuario son preguntas centrales en la discusión global sobre IA generativa y monetización.

¿Publicidad en los agentes de IA? Un debate inevitable

El punto más sensible es el rol del agente como “fiduciario digital”. La preocupación de especialistas y reguladores es que, si la IA empieza a priorizar mensajes patrocinados por encima del interés del usuario, se rompe el pacto de confianza que sostiene a estas plataformas. También aparece el problema de la opacidad: si el sistema mezcla recomendaciones neutrales con contenido pago sin una señal clara, se vuelve casi imposible auditar sesgos comerciales.

En este escenario, los expertos prevén un modelo híbrido que combine alternativas pagas y gratuitas. Podría verse algo así:

Agentes premium sin anuncios, pensados para empresas o usuarios que buscan un entorno más profesional.

Versiones gratuitas financiadas por publicidad, enlaces patrocinados o comisiones por compras.

Requisitos más estrictos de transparencia, impulsados por autoridades regulatorias para evitar prácticas engañosas.

Un mercado en disputa

El gran interrogante será quién controla realmente la experiencia: ¿la plataforma de IA o las marcas que quieren posicionar productos dentro de las respuestas? Esa tensión, sumada a la presión regulatoria, definirá cómo evoluciona la relación entre publicidad y agentes conversacionales. Por ahora, Google insiste en que Gemini sigue libre de anuncios, pero el debate sobre el futuro del modelo de negocio ya está instalado y promete un 2026 cargado de definiciones.