Cómo viajar a las pirámides de Egipto sin salir de Argentina

La mejor forma para conocer las piramides de Egipto sin salir de Argentina.

La realidad virtual aumentada logró lo imposible: viajar a Egipto sin moverse de Buenos Aires. Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llega por primera vez a la Argentina El Horizonte de Keops, una experiencia inmersiva al corazón de la Gran Pirámide de Guiza.

La experiencia de realidad virtual aumentada abrirá sus puertas el 17 de diciembre en el Pabellón Frers de La Rural e invita a viajar en el tiempo hacia una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo: un viaje para sentir, caminar, explorar, y dejarse atravesar por una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.

Cómo es el recorrido de realidad virtual por las pirámides de Egipto

Creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard, esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en Guiza, para que la experiencia sea tan entretenida como auténtica.

El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide —con una vista de 360° espectacular— y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un gran juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el Río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

La exposición podrá visitarse de martes a domingos y se podrán conseguir entradas a la venta a partir del jueves 11 de diciembre a las 15 en el sitio web de La Rural. Por el momento no se revelaron los precios de la experiencia de realidad virtual aumentada para viajar en el tiempo al corazón de Egipto.