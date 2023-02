Murió una niña de 4 años en una balacera en el barrio 1.11.14

Según contaron los testigos, el tiroteo ocurrió a las 22 del martes y los disparos contra los transeúntes provinieron desde un Renault 19 color gris. Hubo una marcha en reclamo de justicia.

Una niña de 4 años murió tras recibir un tiro en el pecho en medio de una balacera, en la que hubo al menos 32 disparos en el Barrio 1.11.14, del Bajo Flores porteño. Además, un joven de 19 años resultó herida en una pierna. La Gendarmería, que está a cargo de la seguridad del barrio, dio intervención a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22 por “homicidio”. A raíz del crimen, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha en reclamo de justicia.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 22 del martes, en el cruce de Bonorino y Calle 10. Según testigos, desde un Renault 19 color gris se efectuaron varios disparos a las personas que pasaban por ahí. Un reporte de la Gendarmería informó que emitió un alerta a la fuerza de seguridad porteña luego que verificaran la huida hacia el barrio Presidente Illia.

Más tarde, el personal policial que se encontraba de consigna en el Hospital Piñero reportó que al centro de salud ingresaron dos personas baleadas provenientes de la zona del ataque: un joven de 19 años con herida de arma de fuego en una pierna, con entrada y salida, sin riesgo de vida; y una menor de 4 años con una herida de arma de fuego en tórax, con riesgo de vida, que falleció. Si bien al mismo hospital ingresó otra persona, mayor de edad, con una herida aparentemente de bala en la mano derecha, luego se estableció que provenía del Barrio Cildáñez y no guardaba relación con el hecho del Barrio 1.11.14, también conocido como Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli.

Las fuentes precisaron que, en el sitio de los disparos, los peritos recolectaron un total de 32 vainas servidas de calibre 9 milímetros.

Marcha en reclamo de Justicia

Nayla, la niña de 4 años que falleció por la balacera, era la menor de cinco hermanos. Sus padres encabezaron esta tarde una movilización en reclamo de justicia sobre avenida Perito Moreno, en inmediaciones del lugar en donde se produjo el tiroteo. En ese mismo sitio, la semana pasada también se había realizado una movilización por mayor seguridad en la zona.

"Justicia por Nayla", fue la frase repetida en distintos carteles, acompañados de fotos de la niña. La madre contó al canal de noticias Crónica TV que anoche sus "hijas estaban jugando con sus amiguitas, ellas siempre salen a jugar", y en ese momento se fue "a conseguir plata para comprar las cosas de la escuela". Al regresar, la mujer les dijo que entraran a su casa e instantes después "empezaron a los tiros como loco". En ese momento, advirtió que faltaba su hija, y al consultar le dijeron que estaba en la casa de una amiga.

"Cuando mi hermana fue a buscarla estaba mi hija tirada en el suelo, yo la agarro y me fui corriendo al hospital y se me murió mi hija en mis brazos", relató la mujer quebrada en llanto: "Me la arrebataron de mis brazos", dijo.

"Lo único que quiero es justicia por mi hija", pidió y luego reclamó la presencia de gendarmes para que los "cuiden". "¿Entre bandas se enfrentan y tiene que salir perjudicado un niño?", se preguntó Osvaldo, padre de Nayla. "Yo quiero justicia para el que bajó, disparó y mató a mi hija", exigió.

El fiscal Eduardo Cubría, de la Fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 22, caratuló el hecho como “homicidio” y, además, dispuso la intervención de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, para que tome las primeras declaraciones testimoniales en el hospital y en el lugar del ataque.

Con información de Télam.