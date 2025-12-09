Shell se retiró del proyecto de GNL y generó un cimbronazo en el sector energético

La compañía angloholandesa Shell, uno de los grandes jugadores en la industria energética del mundo, se retiró del proyecto para exportar Gas Natural Licuado (GNL) que llevaba adelante junto a YPF. Ambas compañías tenían previsto exportar por barco el gas producido en Vaca Muerta. Shell había ingresado al proyecto en reemplazado de la malaya Petronas, que se retiró de la iniciativa exactamente hace un año.

Shell es una de las principales compañías de GNL a nivel mundial. La decisión de retirarse del proyecto Argentina GNL sorprendió al sector petrolero local. La angloholandesa, que está operando en el país hace más de 110 años, tenía previsto participar en la ingeniería y contar con un 20% de la producción final del proyecto de GNL. La información de la retirada de Shell la dio a conocer la agencia internacional Reuters.

De todos modos, YPF continuará impulsando las distintas etapas del proyecto con otros jugadores de peso a nivel mundial como con la italiana ENI y Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), la compañía estatal de petróleo de Emiratos Árabes Unidos (EAU). En la primera fase del proyecto está previsto exportar 6 millones de toneladas por año (MTPA) y, luego, podrían sumarse otros 12 MTPA de GNL a partir de dos barcos de licuefacción.

Shell

“Shell ha decidido no avanzar con la fase inicial del proyecto de GNL de Argentina. Inicialmente, Shell solo participó en la fase pre-FEED. Seguimos considerando a Argentina como un mercado de crecimiento potencialmente atractivo para la exportación de GNL. Por lo tanto, Shell continúa explorando opciones de expansión con YPF para el GNL de Argentina”, informó la angloholandesa en un comunicado.

El proyecto terminaba este mes el pre-FEED, (Front-End Engineering Design) que es una fase crucial de diseño preliminar que aporta detalles para estimar costos con mayor precisión. Luego de esta instancia las compañías avanzan hasta la Decisión Final de Inversión (FID) con compromisos firmes. La primera parte del financiamiento del proyecto sería por US$ 12.500 millones y sería por el 70% del total.

Shell no opera las estaciones de servicio de la misma marca. En la Argentina, los combustibles Shell están bajo control de la brasilera Raízen, una empresa que tiene como accionistas al grupo Cosan de Brasil y el otro 50% sí está en manos de la compañía Shell.

La operación de las estaciones de servicio y la refinería de Dock Sud están bajo control de Cosan. El holding brasileño también está de salida del país ya que está en proceso de venta de las casi 800 estaciones de servicio que tiene en la Argentina, junto a la refinería.

El principal candidato en la actualidad para quedarse con la marca Shell es el grupo Suizo Mercuria, en sociedad con los empresarios locales José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, entre otros. La operación se realizaría por un monto de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares.

GNL

El sueño de exportar GNL a otros continentes, es decir, producción de shale gas en Vaca Muerta y exportarlo por barco, depositará a la Argentina en el exclusivo club de países exportadores de este hidrocarburo, donde están Estados Unidos, Qatar, Rusia, Malasia, Noruega y Australia. Perú se sumó en 2010 a este grupo exportadores de GNL, convirtiéndose así en el único de la región. La Argentina podría sumarse a partir de 2027 o 2028.

La licuefacción del gas implica enfriarlo a -160° para que cambie de estado y poder transportarle en buques metaneros. El gas natural pasa Gas Natural Licuado (GNL) mediante un proceso criogénico que reduce su volumen en alrededor de 600 veces. El mercado de GNL a nivel mundial comenzó a crecer a fines de la década de 1990 y se masificó hace 20 años. Shell es un actor relevante en el GNL a nivel mundial y estaba previsto que iba a aportar su experiencia y respaldo para que el proyecto sea financiable.