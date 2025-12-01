Consorcio de empresas que integra YPF anunció la mayor exportación de GNL de la historia

El consorcio argentino Southern Energy, integrado por las principales empresas del sector como YPF, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía y Golar LNG, formalizó un acuerdo marco con la empresa europea SEFE Securing Energy for Europe. Este pacto, calificado por el consorcio como la mayor venta de Gas Natural Licuado (GNL) en términos de volumen y duración para Argentina, pone en valor las vastas reservas de gas de Vaca Muerta y consolida la posición del país como proveedor energético para Europa. El acuerdo implica la venta de dos millones de toneladas de GNL anualmente durante un período de ocho años, con el inicio de las exportaciones proyectado para finales de 2027.

El volumen contractual asegura más del 80% de la capacidad de producción inicial del primer buque licuefractor de Southern Energy, el "Hilli Episeyo", cuya operación se establecerá en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro. Dependiendo de la fluctuación de los precios internacionales, se estima que el valor total de este acuerdo podría superar los 7.000 millones de dólares a lo largo de su vigencia.

La inversión

El desarrollo de la capacidad exportadora de Southern Energy se realizó con una una inversión masiva y un cronograma de ejecución ambicioso que involucra dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG). La primera unidad, el "Hilli Episeyo", actualmente en operación en Camerún, será reubicada y comenzará sus tareas en Río Negro en 2027. En paralelo, la segunda unidad, designada como "MKII", se encuentra en proceso de conversión en China y se espera su arribo a Argentina en 2028.

La materialización de este proyecto de exportación dual implica una inversión acumulada que supera los 15.000 millones de dólares a lo largo de los 20 años proyectados de operación de ambas naves. El impacto económico directo esperado es significativo: se proyecta la creación de 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la fase de construcción de la infraestructura.

Una vez plenamente operativas, ambas naves tendrán la capacidad conjunta de producir seis millones de toneladas de GNL anualmente, consolidando a Argentina como un jugador relevante en el mercado global de gas natural licuado.

El acuerdo con Alemania es el resultado de un proceso de captación de demanda que Southern Energy ha estado desarrollando activamente. "La empresa ha informado que mantiene 30 acuerdos de confidencialidad firmados con otras partes interesadas en importar GNL desde Argentina", destaca una nota de Bloomberg. Esto sugiere que el acuerdo con SEFE es solo el primer gran paso en una estrategia de exportación más amplia que podría resultar en un flujo total de exportaciones de GNL argentino estimado en US$20.000 millones entre 2027 y 2035, considerando la producción combinada de las dos FLNG.

La relevancia de este proyecto trasciende la mera transacción comercial. Implica la validación de la infraestructura propuesta para el transporte y licuefacción de gas en la costa atlántica argentina, un desarrollo largamente esperado para capitalizar el potencial de la cuenca neuquina. Con la infraestructura en marcha y los primeros contratos de gran envergadura asegurados, el sector energético argentino avanza hacia una nueva etapa centrada en la exportación de gas, un factor que podría redefinir la balanza comercial del país en la segunda mitad de la década.