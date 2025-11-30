El aliado menos pensado: un estudio reveló que tomar mate puede mejorar la salud bucal.

Un reciente estudio, publicado en la revista científica International Endodontic Journal, propone que la yerba mate, la infusión tradicional rioplatense podría tener efectos protectores sobre los dientes y huesos frente a la periodontitis apical, una condición inflamatoria que afecta la punta de la raíz dental. Así es como, además de ser una compañía o un motivo de reunión, el mate tal como lo conocemos podría traer múltiples beneficios para la salud.

En experimentos realizados en laboratorio y con modelos animales, los investigadores observaron que la yerba mate logró restaurar la capacidad antioxidante del plasma en los sujetos con periodontitis y reducir marcadores de daño oxidativo en sangre. Además y quizás aún más interesante, en cultivos de células dentales humanas expuestas a yerba mate, estas mantuvieron su viabilidad y mostraron una reducción de moléculas inflamatorias relacionadas con daño pulpar. Las rutas bioquímicas típicas de la inflamación y la destrucción ósea reflejaron una respuesta favorable cuando se introdujo la infusión.

¿Por qué podría beneficiar a tus dientes?

Acción antioxidante y antiinflamatoria : La capacidad de la yerba mate de reducir el estrés oxidativo y limitar la inflamación puede neutralizar parte del daño celular que desencadenan infecciones dentales profundas, como la periodontitis apical.

Protección del hueso dental y encías : En los modelos animales, la infusión redujo la actividad de células que degradan hueso y limitó la inflamación alrededor de la raíz dental. Eso sugiere un posible efecto protector sobre la estructura ósea que sostiene los dientes.

Potencial complemento natural: Si bien no reemplaza la higiene bucal ni la atención odontológica, podría sumarse a un estilo de vida saludable con beneficios para la salud oral —siempre con moderación y cuidado.

Un estudio que podría cambiar la historia de la yerba mate

La yerba mate, centenaria en nuestra cultura, suma ahora una posible dimensión: no sólo como infusión tradicional, sino como objeto de estudio para la salud bucal. Los hallazgos recientes sugieren que podría modular mecanismos de inflamación y daño oxidativo vinculados a infecciones dentales profundas. Sin embargo, y como suelen advertir los científicos, es prematuro pensar en tratamientos o en “tomar mate para proteger los dientes”. Lo sensato es mantener las prácticas habituales de higiene bucal: cepillado, hilo dental, visitas regulares al odontólogo. Si en un futuro se confirman los beneficios en humanos, el mate podría ser un complemento natural interesante.

Los propios autores del estudio aclaran que los ensayos se realizaron en animales y en células cultivadas. Por eso, por ahora no es posible afirmar que beber mate tenga un efecto preventivo comprobado en personas. Quedan varias preguntas pendientes: cuál sería la dosis eficaz, la frecuencia óptima, de qué forma consumirlo para obtener esos supuestos beneficios, y si esos efectos se mantienen a largo plazo.