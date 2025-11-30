La advertencia de un legislador libertario: “La Reforma Laboral no se aprueba este año”

El flamante senador de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, aseguró que el Congreso tratará el Presupuesto 2026 durante diciembre, aunque dejó dudas sobre la Reforma Laboral y anticipó que su debate podría trasladarse a febrero. “Por la magnitud del tema, diciembre no va a alcanzar”, señaló.

En primer lugar, Monteverde explicó que “antes de fin de año” la intención es que el 30 de diciembre se apruebe la Ley de Leyes. Sin embargo, según supo Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo busca incluir también la “modernización” del sistema laboral en ese período, aunque todavía no existen los consensos necesarios. Por ello, el legislador advirtió que “diciembre no va a alcanzar”.

La postura sobre la reforma laboral

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Luego, el senador profundizó: “Por la magnitud del tema no va a alcanzar en diciembre. Con seguridad, al menos una parte quedará para febrero. No veo viable hacer una reforma laboral tan rápido”. No obstante, aclaró que si el Ejecutivo lo solicitara, su bloque está dispuesto a dar la discusión. “La reforma laboral es un paso indispensable. El país entero clama una modernización laboral porque el empleo es raquítico”, enfatizó.

La advertencia de un legislador libertario: “La Reforma Laboral no se aprueba este año”

En paralelo, Monteverde se refirió a la tensión entre el gobierno de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al señalar que el Ministerio de Seguridad impulsará una investigación. “Me preocupa como una parte del país que descendió a los planos. No hay un solo rincón donde la decadencia económica y moral no lo haya alcanzado. El fútbol tampoco podía quedar afuera”, sintetizó.

Por otra parte, el legislador planteó que la administración libertaria continuará trabajando para hacer “eficaz” el comercio y cuestionó a las empresas ineficientes. En ese sentido, cargó contra la industria de indumentaria y electrodomésticos. “Negar el comercio es un disparate. Lo que hay que hacer es seguir trabajando para que sea eficaz la producción, que logremos hacer buenos productos y a más bajo precio con menores costos”, sostuvo.

Asimismo, insistió en que “por algunos fabricantes no vamos a postergar a 47 millones” y subrayó que la misión del Gobierno es simplificar la macroeconomía. “En el camino pueden producirse situaciones traumáticas que generen empleos de baja calidad, porque son ineficientes si no pueden competir, hacia industrias productivas de mayor rendimiento”, advirtió.

Finalmente, Monteverde concluyó que la competencia garantiza “mejores productos al más bajo precio para los consumidores” y reiteró que el Estado no puede resolver la ineficiencia de una firma. “Las dos industrias que más patalean con el tema de la industria comercial son la de indumentaria y la de electrodomésticos, que han gozado de niveles de protección exorbitante con subsidios odiosos”, cerró.