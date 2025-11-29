Los 5 alimentos y bebidas que deberías evitar si estás engripado, según expertos: hacen que te recuperes más lento.

Existen cinco alimentos y bebidas que los expertos en salud recomiendan evitar durante una gripe. Si estás engripado o resfriado y querés curarte más rápido, es importante que tengas en cuenta que estos alimentos pueden empeorar los síntomas o entorpecer tu proceso de recuperación.

“Mantener una buena nutrición cuando tenés un resfrío o gripe asegura que tu cuerpo tenga suficiente energía para sanar”, explica Dana Henderson, dietista registrada, en diálogo con Real Simple.



Y explica que "comer aporta calorías, que son la energía que el cuerpo necesita para combatir la enfermedad”. Por esta razón, se recomienda consumir alimentos ricos en antioxidantes, como frutas y verduras, para ayudar a combatir infecciones y mantenerse hidratado.

5 alimentos y bebidas que deberías evitar cuando estás enfermo, según expertos en salud

1. Comidas picantes

Lo mejor es limitar la sal y las comidas picantes cuando estás enfermo, dice Neil Patel, MD, médico de familia en Providence St. Joseph Hospital, en Orange County, California. “El aumento del picante puede alterar tu sistema gastrointestinal, lo que podría empeorar la diarrea o los síntomas cuando estás enfermo”, explica.

2. Cafeína

Dejar el café puede ser muy difícil para muchas personas, pero lo cierto es que la cafeína puede interrumpir el sueño, que es fundamental para la recuperación y la función inmune. Además, es un diurético, por lo que puede empeorar la deshidratación.

3. Alcohol

El alcohol puede causar deshidratación también, lo que dificulta la recuperación y causa dolores musculares, explica Patel. Aunque ya te sientas mejor, lo ideal es evitarlo. Además, tené en cuenta que si tomás alcohol no deberías tomar ninguna medicación, ya que puede ser peligroso.

4. Alimentos altos en grasas

Las comidas grasosas o ricas en grasas saturadas requieren mucha energía y agua para procesarse, explica Patel. “Eso puede restarle energía al sistema inmune”, señala. Además, pueden aumentar la inflamación y empeorar síntomas como la congestión y el dolor de garganta.

5. Azúcar

Por último, deberías evitar el azúcar. Los azúcares procesados pueden empeorar los síntomas y "aumentar temporalmente la inflamación, lo que puede hacer que síntomas como la congestión y el dolor de garganta se sientan peor, y pueden afectar un poco la respuesta inmune”, dice Henderson.