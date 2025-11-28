¿Necesitás renovar el celular? Por qué conviene esperar hasta enero

Desde enero habrá una fuerte rebaja impositiva para dispositivos electrónicos.

Con las fiestas y el aguinaldo a la vuelta de la esquina, las tiendas online ya están explotando de ofertas en celulares y productos tech. Pero más allá de los descuentos de temporada, hay un cambio mucho más profundo que puede redefinir los precios en Argentina: desde enero de 2026 empezará a impactar una fuerte rebaja impositiva para dispositivos electrónicos, impulsada por los decretos 333 y 334/2025 del Gobierno Nacional. Este ajuste podría generar una baja cercana al 30% en el valor final de los teléfonos.

Durante los últimos meses, el Ejecutivo avanzó con una reducción escalonada de aranceles y una simplificación del sistema de importación. El objetivo es claro: reactivar el mercado tecnológico en un contexto de consumo acelerado por fin de año y al mismo tiempo preparar el terreno para un 2026 con precios más competitivos.

Qué dicen los decretos 333 y 334/2025

Ambas medidas apuntan a dinamizar el sector mediante dos ejes: menos impuestos y más facilidad para importar productos destinados al consumidor final.

El decreto 333/2025 reduce progresivamente los aranceles del Mercosur: Los celulares bajaron del 16% al 8% y llegarán al 0% desde el 15 de enero de 2026 . Las consolas de videojuegos pasan del 35% al 20%. Los aires acondicionados, televisores, teléfonos y monitores tendrán un impuesto interno del 9,5%. Los productos fabricados en Tierra del Fuego quedan directamente exentos de ese tributo.

El decreto 334/2025 crea un sistema de envíos express desde Tierra del Fuego para compras online de bajo valor. Permite adquirir hasta tres unidades idénticas por año, con un tope de 3.000 dólares por envío, buscando agilizar la llegada de productos al resto del país.

Desde el 2026 habrá mejores precios, más modelos y promociones más agresivas.

Cuánto bajan realmente los impuestos a los celulares

Hasta ahora, comprar un teléfono importado implicaba absorber una carga impositiva muy elevada, que podía sumar más de un tercio del valor del equipo. Con el nuevo esquema, a partir de enero desaparece el arancel de importación y los impuestos internos se reducen a la mitad. Si no surgen costos adicionales inesperados, el precio final podría caer cerca del 30%.

¿Conviene esperar para comprar un celular?

La respuesta depende del apuro de cada usuario. Si bien las ofertas de fin de año son atractivas, quienes no necesiten renovar el teléfono ya mismo podrían encontrar mejores precios, más modelos y promociones más agresivas desde enero de 2026.

En resumen, todo indica que el mercado tecnológico argentino se prepara para un 2026 más competitivo, aunque el impacto final dependerá de cómo reaccionen las marcas y del contexto económico.