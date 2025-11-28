El final de Stranger Things explicado: qué pasó con Will y Vecna y la revelación que todos imaginaban

El final de Stranger Things explicado: qué pasó con Will y Vecna.

Netflix estrenó los primeros episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things, su serie más emblemática hasta la fecha. El Volumen 1 de la producción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer cerró con un episodio electrizante en el que se revela el nexo que tiene Will Byers con Vecna, y como los sentimientos de Will son determinantes para desbloquear una capacidad telequinética oculta.

A lo largo de las temporadas se ha ido reforzando que Will es el centro de la historia de Stranger Things. Su paso por el Upside Down lo cambió para siempre estableciendo una conexión con la dimensión oscura y sus criaturas que ahora se antoja crucial en la batalla final contra Vecna. La ficción muestra en sus nuevos episodios cómo este empieza a descubrir hasta dónde llega su conexión con la mente colmena del Upside Down.

Después de sufrir unas extrañas visiones, el joven comprende que puede acceder a la mente de Vecna y, como él, ver a través de sus victimas, con lo que es capaz de alertar al resto de quién será su siguiente objetivo. El vínculo de Will con los monstruos se hace cada vez más patente, hasta el punto de que sufre en sus carnes el daño que se les inflige a los Demogorgon.

Mientras que Robin compara las habilidades de Will con una antena o receptor, Mike ofrece otra perspectiva del asunto que resulta decisiva. Después de que su amigo le confiese que, cuando el Demogorgon estaba atacando a su madre, era capaz de ver con sus ojos y sentir su ira pero también conservaba su propio miedo, como si se encontrase dentro de una película y fuese incapaz de pararla, Mike le cuestiona convencido de que sus capacidades pueden ser mayores de lo que imaginan. "¿Seguro que no lo hiciste? Apagar la peli de miedo", le pregunta a Will.

Mike sugiere entonces que quizá era Will quien estaba protegiendo a su madre y no al revés, "Vecna controla la mente de colmena como un titiritero, A lo mejor, cuando te conectas a colmena, tú también manejas los hilos", explica, señalando que, en cierto sentido, Will es como Vecna, es "como un mago", "En la vida real eres más un hechicero", apunta el personaje de Finn Wolfhard, mencionando así el título del capítulo. "Tus poderes no salen de un libro de hechizos, son innatos", añade.

Los sentimientos de Will y su poder oculto

Más tarde, en los últimos compases del cuarto capítulo, las palabras de Mike cobran nuevo sentido, ya que Will, en la gran batalla en las instaciones del ejercito contra los Demogorgon que Vecna había enviado para secuestrar más niños, exhibe unos poderes que hasta entonces no había mostrado. Siguiendo un consejo de Robin, el joven busca respuestas y aceptación dentro de sí mismo (aceptando que es homosexual y está enamorado de Mike) y consigue hacerse con el control de los tres Demogorgon que están a punto de acabar con Mike, Robin y Lucas. A pesar de encontrarse en tres puntos diferentes de Hawkins, Will consigue frenarlos a todos en el aire y quebrar sus extremidades, tal y como hacía Vecna con sus víctimas.

Mientras está haciendo uso de esta recién descubierta habilidad, los ojos de Will se quedan en blanco, tal y como le sucede a Vecna y, cuando termina, le sangra la nariz, exactamente igual que a le ocurre a Eleven tras usar su telequinesis, lo que deja claro que su poder está relacionado con estos dos personajes.