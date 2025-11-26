Los trabajos destinados a brindar nuevas comodidades a los vecinos y estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ)

El Municipio de Lomas de Zamora dio por finalizadas las obras de remodelación de la estación de trenes Juan XXIII de la Línea General Roca, en barrio de Parque Barón.

Los trabajos destinados a brindar nuevas comodidades a los vecinos y estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ), incluyó el emplace de veredas, plaza, luminarias, modernización de las paradas y cámaras, entre otras.

¿Qué obras se realizaron en la Estación Juan XXIII del ferrocarril Roca?

Sobre la zona de la estación, ubicada justo debajo del puente de la Avenida Juan XXIII, el Municipio de Lomas de Zamora concretó la renovación integral del corredor: se armó una plaza seca, además de la plantación de árboles, cámaras de seguridad e iluminación.

También se crearon nuevos sectores de veredas, junto con la modernización de las paradas de colectivos, cartelería y demarcación vial. En las próximas semanas se avanzará con el trazado de una bicisenda.

Las obras forman parte del plan de recuperación de espacios públicos, que en Parque Barón ya tuvo la reforma integral del Parque Isabel La Católica con juegos, senderos e iluminación; y diferentes trabajos para mejorar las plazas Belén y Luján.

¿Qué ramal del tren Roca tiene paradas en la Estación Juan XXIII?

La renovada Estación Juan XXIII es una parada ferroviaria ubicada en la localidad de Parque Barón, en el partido de Lomas de Zamora.

Forma parte de la Línea General Roca, siendo un centro de transferencia intermedio del servicio diésel metropolitano que se presta entre las estaciones Haedo y Temperley.

Se encuentra bajo el puente de la Avenida Juan XXIII y cercana al campus de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Los servicios son prestados por la empresa Trenes Argentinos Operaciones.