Minerva Casero reveló que será Anastasia: cuál es el elenco confirmado para el musical

Anastasia, el musical, reveló su tan esperado elenco y anunció que Minerva Casero será la protagonista. La actriz liderará el icónico show de Broadway que llegará a Buenos Aires en mayo de 2026 y ya se posiciona como una de las producciones más esperadas de la próxima temporada.

Minerva Casero será Anastasia en el musical

La actriz y cantante, hija de Alfredo Casero, fue la elegida para interpretar el reconocido papel de Anastasia en el musical. La noticia la compartió Minerva en sus redes sociales, luego de que se realizará un evento con público en el Teatro Astral para mostrarle a los fanáticos el elenco y un adelanto de lo que será el espectáculo.

"Una vez en diciembre puedo anunciar esta noticia…soy Anastasia", reveló en un posteo de Instagram la joven cantante y expresó su emoción por este nuevo proyecto: "Entre lágrimas, abrazando con todo el respeto posible y profunda felicidad este nuevo desafío en mi camino. Gracias Anastasia por traerme toda la magia que estaba necesitando. Se avecina un año realmente espectacular y transformador para mí".

Minerva encarnará a Anya, la joven huérfana que busca descubrir la verdad sobre su pasado en la Rusia postimperial de los años 20. "Esta historia me conmueve íntegramente. Más allá de su contexto histórico, va sobre la búsqueda de propósito, la reconstrucción de uno mismo y la paradoja de la verdadera identidad: ¿quién es verdaderamente uno, su origen, su camino, o ambas?", apuntó la cantante sobre el rol que interpretará en el invierno del 2026.

La cantante, que recientemente lanzó su álbum Minerva, contó que el proyecto la conecta con sus raíces: su bisabuelo ruso llegó a sus 25 años a la Argentina. "Esta obra también me conecta con todos los que deben abandonar su hogar de origen para emprender un viaje y construir una vida lejos de lo conocido. Con un nuevo idioma, nuevas tradiciones y por consiguiente, nuevos sentidos de la identidad. Me comprometo a hacerlo con el corazón", prometió.

Anastasia: quiénes integran el elenco del musical

El musical fue presentado oficialmente el pasado lunes en el Teatro Astral donde se reveló el elenco y los actores interpretaron las canciones My Petersburg y Once Upon a December. En sí, los personajes principales estarán interpretados por:

Minerva Casero , Anya o Anastasia adulta.

, Anya o Anastasia adulta. Iñaki Aldao como Dimitri.

como Dimitri. Lucila Gandolfo como la Emperatriz Viuda.

como la Emperatriz Viuda. Carolina Mainero como Lily.

como Lily. Fernando "Pichu" Straneo como Vlad.

como Vlad. Agustín Iannone como Gleb.

como Gleb. Sofía Alemán como Anastasia niña.

El elenco del musical fue presentado en una función especial de Anastasia en el Teatro Astral

Además, el ensamble estará integrado por artistas de amplia trayectoria en teatro musical, entre ellos Pamela Peker, Joaquín Caso, Micaela Fusaro, Sol Giulietti, Lucila Muiño, Gustavo Ortiz, Verónica Pacenza, Andrés Rosso, Morena Sánchez, Santiago Sastre, Tomás Vila y Francisco Prieto.

La producción, dirigida y adaptada por Marcelo Rosa, contará con coreografías de Ale Ibarra, coach vocal Pilar Noseda y producción general de Raúl S. Algán. El espectáculo está inspirado en la película, que, a su vez se basa en el libro de Terrence McNally. Además, utilizará la escenografía original y las letras de Broadway.

Cuándo se estrena Anastasia y cómo comprar las entradas

El musical se estrenará el 5 de mayo de 2026. Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Astral y a través de la página oficial de Plateanet.