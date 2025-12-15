El nadador Mauricio Arias cosechó nuevas medallas tras consagrarse en los OWA y el Circuito Río Uruguay

Con el orgullo formoseño en alto, Mauricio Arias, el nadador de aguas abiertas, volvió a consolidar su gran presente deportivo al sumar dos nuevas victorias el fin de semana pasado, en el que se amplían los logros obtenidos a lo largo de este 2025.

En este contexto, el nadador completó con éxito uno de los tramos más exigentes de su calendario deportivo. Compitió en dos pruebas consecutivas del circuito OWA (Open Water Argentina): el sábado en el Circuito de Natación Río Uruguay y el domingo en una nueva fecha del mismo certamen. Las competencias, disputadas en la provincia de Entre Ríos, lo tuvieron como ganador de su categoría y le permitieron subir a lo más alto del podio.

OWA (Open Water Argentina) es el circuito de natación de aguas abiertas más amplio del país, pensado para quienes practican este deporte y buscan competir con plena seguridad en cada evento, respetando el entorno natural. Entre sus objetivos se destaca la difusión de un nuevo concepto de competencias, donde el compañerismo y el cuidado de los atletas y del medio ambiente priman por sobre todo lo demás.

La competencia

Durante el sábado, en Colón, provincia de Entre Ríos, el nadador del Club Natalú compitió primeramente en el circuito de 10 kilómetros en la categoría caballeros hasta 19 años, tramo que logró completar en una hora, con 35 minutos y 19 segundos. El segundo lugar de la competencia general fue para un nadador de origen ruso al cual logró sacar 57 segundos de ventaja. Posteriormente compitió en la carrera de 5 kilómetros y salió primero con un diferencial de 23 segundos ante el segundo, un nadador de su misma categoría.

De esta manera, en ambas carreras del Open Water Argentina (OWA) Mauricio obtuvo el primer puesto, tanto en su categoría como en la competencia en general. El otro nadador de Natalú fue Romeo Giménez quien compitió en la carrera de 2,5 k y salió tercero, por lo que la institución estuvo en el podio en ambos casos.

El domingo, en la ciudad de Federación, Arias participó del Circuito de Natación Río Uruguay obteniendo el primer puesto en su categoría y el segundo en la competencia en general, en el que se logró una participación destacada en el Lago de Federación, en el marco de uno de los escenarios más convocantes del calendario nacional.

Esta agenda da cuenta del compromiso y la preparación con los que el deportista formoseño encara el cierre del año, respaldado por el apoyo institucional, familiar y del Gobierno de Formosa. Entre las competencias consecutivas en Colón y Federación, el deportista atravesó semanas de intensa actividad y entrenamiento, consolidándose como uno de los representantes regionales con mayor participación en el calendario nacional de aguas abiertas.