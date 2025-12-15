Habló el profesor de kickboxing que fue atacado a traición en un gimnasio: “Me arruinó la vida”

El agresor fue identificado como P.P. y la pelea con Alexis habría iniciado cuando el dueño del gimnasio le llamó la atención por dejar los elementos de entrenamiento "desordenados".

El pasado miércoles 3 de diciembre, un gimnasio de Carmen de Areco fue escenario de una salvaje agresión a traición. Alexis Acuña, un profesor de kickboxing, recibió un tremendo golpe por la espalda que le provocó una serie de secuelas de las que aún hoy intenta recuperarse.

El joven de 34 años sostuvo que necesita una operación, pero al no tener obra social "no puede costear los gastos". Además, mencionó que debido a la gravedad de las lesiones que posee "no cree que pueda volver a pelear".

En diálogo con Infobae, Acuña señaló que tiene una fractura en el maxilar derecho y en el pómulo derecho y que, por esto, sufre de intensos dolores de cabeza. "No puedo abrir la boca porque ahí es donde hace palanca el hueso de la mandíbula con el maxilar. No puedo masticar, no puedo alimentarme bien", expresó.

Y agregó: "No tengo turnos para un cirujano. No me vio un especialista. Ya hace doce días de este ataque que tengo la cara quebrada".

Alexis lamentó el enfrentamiento y añadió: "La verdad que este chico me arruinó la vida, la carrera. Una carrera humilde que venía haciendo".

Cómo ocurrió el ataque a traición

"Me mandó Cristian hoy que vos le dijiste que soy re desordenado, no sé qué problema tenés dos ejercicios hice nomás", le escribió el atacante a Acuña. A lo que la víctima respondió: "Yo no dije nada de los ejercicios, man. Solo que luego tuve que acomodar todo, no me cuesta nada. Pero si lo hacemos en equipo mucho mejor".

Sin embargo, P.P. continuó en tono amenazante. "No me mandes más, en algún momento nos vamos a cruzar en el gimnasio. Hablamos ahí. Yo voy todos los días", señaló.

En tanto, Acuña le dijo que él "no pelea, sino que hace deporte" y lo invitó a enfrentarse en el ring "bien legal".

Finalmente, ese miércoles 3 de diciembre, los dos se encontraron en el gimnasio, pero tal como se ve en las cámaras de seguridad del establecimiento, P.P. le dio un golpe a traición por la espalda, lo que provocó que Alexis cayera al suelo y no pudiera siquiera defenderse.

El hecho está siendo investigado por la Unidad Fiscal 3 de Mercedes y se notificó al agresor la acusación en su contra por "lesiones graves".