Descargá la app Mi PAMI desde tu tienda de aplicaciones de forma gratuita.

La aplicación Mi PAMI es la herramienta digital oficial de la obra social para adultos mayores en Argentina, diseñada para simplificar trámites y brindar acceso rápido a servicios de salud. Entre sus funciones más importantes se destaca el botón de emergencias, una característica vital que permite a los afiliados solicitar asistencia médica urgente de forma inmediata y sencilla desde su celular.

Si sos afiliado a PAMI o asistís a un adulto mayor, conocer cómo activar y utilizar esta función puede marcar una diferencia crucial en una situación de urgencia. A continuación te explicamos en esta breve guía.

¿Qué es el botón de emergencias de Mi PAMI?

El botón de emergencias es una función integrada en la app Mi PAMI que conecta directamente al afiliado con los servicios de urgencia médica de la obra social. Su diseño prioriza la accesibilidad y rapidez, pensado especialmente para personas mayores que pueden tener dificultades para recordar números telefónicos o realizar llamadas complejas en momentos de estrés. Al activarlo, el sistema realiza una llamada automática sin necesidad de marcar manualmente, agilizando la atención en situaciones críticas.

Requisitos previos para usar la función

Para poder utilizar el botón de emergencias, necesitás cumplir con estos requisitos básicos:

Ser afiliado activo de PAMI. Tener un dispositivo móvil (smartphone o tablet) con sistema operativo iOS (iPhone/iPad) o Android. Descargar la app oficial "Mi PAMI" desde la App Store (dispositivos Apple) o Google Play Store (dispositivos Android). Contar con conexión a internet (Wi-Fi o datos móviles) para la descarga y configuración inicial. Tener tus datos actualizados en el sistema de PAMI.

Paso a paso: Cómo activar el botón de emergencias

1. Descarga e instalación

Accedé a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (App Store o Google Play) y buscá "Mi PAMI". Descargá e instalá la aplicación, que es completamente gratuita. Si ya tenías una versión anterior, asegurate de actualizarla a la más reciente.

2. Registro y acceso

Al abrir la app por primera vez, vas a necesitar registrarte. Si ya tenías usuario de la versión anterior, podés usar las mismas credenciales, aunque el sistema te pedirá que revalides tu identidad con un proceso de seguridad reforzado. Este paso es fundamental para proteger tu información personal y médica.

3. Configuración del perfil

Una vez dentro de la app, navegá hasta la sección de "Mi Perfil" o "Datos Personales". Verificá que toda tu información esté correcta y actualizada, especialmente:

Número de teléfono

Dirección

Datos de tu médico de cabecera

Contactos de emergencia

Esta información es vital para que los servicios de urgencia puedan asistirte eficazmente.

4. Localización del botón de emergencias

En el menú principal de la aplicación, buscá el ícono de color rojo o naranja, generalmente etiquetado como "Emergencias" o "Botón de Emergencia". Suele estar ubicado en un lugar destacado de la pantalla para facilitar su acceso rápido.

5. Configuración de contactos de emergencia (opcional pero recomendado)

Dentro de la sección de emergencias, la app te permite agregar contactos de confianza (familiares, cuidadores o vecinos). Podés configurarla para que, al activar la emergencia, se envíe automáticamente un mensaje por WhatsApp o SMS a estas personas con tu ubicación y datos. Esto es especialmente útil si vivís solo.

¿Cómo usar el botón de emergencias en una situación real?

Su uso es intencionalmente simple:

Abrí la app Mi PAMI en tu celular. Presioná el ícono rojo de "Emergencias". Confirmá la llamada en el mensaje que aparecerá en pantalla. El sistema llamará automáticamente al servicio de urgencias de PAMI.

No necesitás marcar ningún número. Mientras esperás la asistencia, intentá mantener la calma y seguí las instrucciones que te den por teléfono.

Ingresá con tu usuario y contraseña para acceder al botón de emergencias.

Funcionalidades adicionales relacionadas con emergencias

La app Mi PAMI también incluye otras herramientas útiles para la salud y seguridad:

Credencial digital : Tené tu credencial de afiliado siempre a mano, incluso sin conexión a internet.

Historia clínica accesible : Accedé a información médica relevante que puede ser crucial para los equipos de emergencia.

Chat con PAME : La asistente virtual de PAMI disponible 24/7 por WhatsApp para consultas no urgentes.

Farmacias cercanas: Localizá rápidamente las farmacias adheridas más próximas a tu ubicación.

Consejos de seguridad y mantenimiento