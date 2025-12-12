El nuevo canal te avisa sobre fechas y cambios en la entrega de tus pañales.

El PAMI presentó un nuevo canal de difusión en Instagram específicamente diseñado para los afiliados que reciben Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) a través del sistema de entrega domiciliaria. Esta innovadora herramienta busca transformar la comunicación con los beneficiarios, ofreciendo información actualizada sobre entregas de pañales, fechas clave y recordatorios importantes del servicio.

¿Cómo funciona el nuevo canal de comunicación?

El canal de Instagram permitirá que los usuarios reciban notificaciones inmediatas sobre cualquier cambio en la logística de entrega, actualizaciones operativas o modificaciones en el programa. Según explicaron desde el organismo, el objetivo principal es facilitar el acceso a la información y evitar que los avisos importantes se pierdan entre otros medios de comunicación tradicionales.

Esta iniciativa representa un avance significativo en la digitalización de los servicios de PAMI, adaptándose a las nuevas formas de comunicación y brindando mayor transparencia en el seguimiento de los insumos médicos esenciales.

Sistema de entrega domiciliaria: requisitos y funcionamiento

El programa HAD mantiene su modalidad de entrega puerta a puerta, donde los pañales y apósitos son distribuidos directamente en el domicilio registrado por el afiliado en PAMI. Este sistema elimina intermediarios, reduce trámites burocráticos y garantiza la recepción de los insumos sin costo alguno, siempre que los datos personales estén correctamente actualizados.

Requisitos esenciales para continuar recibiendo los insumos:

Orden Médica Electrónica (OME) vigente: Los afiliados deben renovar cada seis meses la prescripción médica emitida por su médico de cabecera. Datos domiciliarios actualizados: Es fundamental mantener la información de residencia actualizada en el sistema de PAMI. Respetar los plazos de renovación: El próximo 30 de diciembre se cumple el primer ciclo de seis meses del nuevo esquema HAD.

Provisiones mensuales según nivel de necesidad:

30 unidades: Para casos de incontinencia leve

60 unidades: Para incontinencia moderada

90 unidades: Para incontinencia severa

Los casos que requieran cantidades superiores a 90 unidades mensuales deben ser evaluados por el Nivel Central de PAMI mediante un proceso de revisión específico.

Fechas clave y renovaciones importantes

PAMI destacó que el 30 de diciembre de 2025 marca un hito crucial en el programa, ya que se cumplen seis meses desde la implementación del nuevo esquema HAD. Los afiliados que ingresaron al sistema el 1 de julio deben proceder a renovar su Orden Médica Electrónica para evitar interrupciones en la provisión de insumos.

Necesitás renovar la orden médica cada seis meses para seguir recibiendo el beneficio.

Para quienes se incorporaron después de esa fecha, el esquema de renovación continuará siendo de seis meses a partir de su fecha de alta individual.

Información de seguridad sobre las entregas

La distribución está a cargo del proveedor URBANO EXPRESS, cuyos repartidores se identifican con credencial oficial y uniforme corporativo. Las entregas se realizan dentro de los 30 días posteriores a la entrega anterior y pueden ser recibidas por cualquier adulto presente en el domicilio.

Desde PAMI emitieron un importante recordatorio de seguridad: ni el personal propio del organismo ni los repartidores de la empresa proveedora solicitarán datos personales, información bancaria o documentos originales durante la entrega. Los afiliados deben mantenerse alerta ante cualquier solicitud irregular.

Beneficios del nuevo sistema de comunicación

La implementación del canal de Instagram ofrece múltiples ventajas: