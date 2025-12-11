Las bolsas europeas bajan al compensar el descenso de las tecnológicas el alivio por la Fed

Un árbol de Navidad junto al gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las bolsas europeas se mantenían moderadas el jueves, mientras los descensos de los valores tecnológicos tras las débiles previsiones de la empresa estadounidense de servicios en la nube Oracle pesaron más que el alivio por los comentarios de la Reserva Federal, que fueron menos restrictivos de lo esperado.

El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,3% y se situaba en 576,78 a las 0809 GMT. Las principales bolsas regionales también bajaban, con las de Londres y Francia perdiendo un 0,1% cada una.

Los valores tecnológicos bajaban un 0,9%, con la alemana SAP cayendo un 2,5%, después de que su homóloga estadounidense Oracle pronosticara el miércoles unas ventas y unos beneficios que incumplieron las estimaciones de los analistas y elevara sus previsiones de gasto.

El DAX alemán se vio lastrado por SAP, en un momento en que los resultados de Oracle reavivaron la preocupación por las valoraciones de las tecnológicas y el rendimiento de las cuantiosas inversiones en inteligencia artificial.

Ello eclipsó el alivio de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que el banco central advirtió contra nuevos recortes de los tipos de interés a corto plazo hasta que haya más claridad sobre el mercado laboral, en unos comentarios que los inversores consideraron menos agresivos de lo esperado.

Entre otros, Delivery Hero descendía un 5% después de que Citigroup rebajara la calificación de sus acciones a "vender" desde "neutral", tras una subida cercana al 14% el miércoles.

La londinense Drax subía un 2,2% después de que sus previsiones de beneficios anuales superaran las estimaciones del mercado, mientras que el grupo RS se situaba a la cabeza del STOXX 600 tras la mejora de calificación de J.P.Morgan, con una subida del 3%.

Con información de Reuters