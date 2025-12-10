Por encima de la General Paz: así será el monorriel de CABA, la mega obra que cambiará el tránsito

La Ciudad de Buenos Aires está analizando una megaobra que promete revolucionar el transporte público: la construcción de un monorriel elevado sobre la avenida General Paz, la autopista más congestionada del distrito. El objetivo es claro: aliviar el tráfico en el principal anillo vial que rodea la capital.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, explicó que el proyecto busca aprovechar la infraestructura ya existente para sumar vías alternativas que ayuden a descongestionar la circulación vehicular. En diálogo con el stream Economía de Quincho, el funcionario detalló que la idea fue presentada a inversores privados durante una gira oficial que incluyó Dubái, Abu Dabi y Shanghái, junto al ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartúa.

“Ya que tenemos el impacto físico de la autopista, la idea es hacer ahí arriba un monorriel y estacionamientos abajo que le permitan a la gente llegar en auto, tomar el monorriel y luego utilizar otro tipo de transporte público”, señaló Macri, describiendo cómo funcionaría este sistema integrado.

Cómo es un monorriel

El monorriel es un sistema de transporte que circula sobre una única viga o raíl elevado, lo que evita interferir con el tránsito tradicional. Estos vehículos, impulsados por motores eléctricos, son comunes en ciudades grandes como Tokio y Dubái, además de aeropuertos y parques temáticos. El monorriel más extenso y concurrido del mundo está en Chongqing, China, mientras que en Latinoamérica, la Línea 15 del Metro de San Pablo lidera en extensión y uso.

Por otra parte, Macri adelantó que se evalúa reemplazar el Premetro, un medio de transporte que circula actualmente con baja frecuencia y capacidad, por colectivos eléctricos o Trambuses que optimicen la movilidad en la zona sur. “En la traza del Premetro es mucho más fácil poner hoy un colectivo eléctrico, un Trambús. El Premetro es un trencito muy chico, lleva muy poca gente. La traza ya la tenemos construida”, explicó el mandatario.

Actualmente, el Premetro funciona con una frecuencia de entre 10 y 12 minutos, lo que limita su eficiencia. La propuesta de incorporar vehículos eléctricos y aumentar la frecuencia busca modernizar y hacer más sustentable el transporte público en ese sector de la ciudad.

Este ambicioso plan para transformar el transporte en Buenos Aires combina innovación tecnológica y una mejor planificación urbana para enfrentar uno de los problemas más urgentes: el tráfico. La construcción del monorriel y la posible renovación del Premetro podrían ser pasos decisivos para mejorar la calidad de vida de miles de porteños y visitantes.