En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) anunció el cierre de la Estación Malabia, una parada clave del Subte B que permanecerá sin servicio durante aproximadamente dos meses debido a un conjunto de obras de modernización y mejora estructural.

Según indicaron las autoridades, la medida comenzará a regir este martes 9 de diciembre y forma parte de un proyecto más amplio que busca renovar completamente distintas estaciones del Subte para mejorar la circulación, la accesibilidad y la experiencia de los pasajeros.

Según informaron desde SBASE, la remodelación de la Estación Malabia incluirá una amplia lista de trabajos. Entre los más destacados, señalaron: impermeabilización, pintura general, colocación de revestimientos cerámicos, reparación y nivelación de pisos, instalación de un sistema de iluminación LED más eficiente y renovación completa de la señalética.

Además, se incorporará señalización braille en pasamanos y pórticos, así como nuevo mobiliario en los andenes -bancos, cestos y apoyos isquiáticos- pensados para mejorar la comodidad de los usuarios.

También se llevará adelante la restauración del mural de la estación y de su antiguo nombre “Canning” para conservar el patrimonio cultural del Subte.

Por otro lado, también intervendrán los accesos, las galerías de escaleras -tanto mecánicas como pedestres- y otros espacios de circulación que buscan volverse más funcionales, iluminados y accesibles.

La renovación de Malabia de la Línea B se suma a las estaciones ya puestas en valor, como Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

Además, se mejoraron 13 paradores del Premetro y continúan avanzando obras en Piedras (Línea A) y Tribunales (Línea D).

Cuáles son las estaciones de subte que están cerradas

Malabia del subte B se suma a una lista de otras seis estaciones que se encuentran cerradas por obras: