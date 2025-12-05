Sorpresa por la fiesta especial del folklore en la TV Pública: “Se Siente Argentina”

Este fin de semana, la Televisión Pública se viste de fiesta para celebrar nuestra identidad nacional. El programa "Se Siente Argentina" sale a la cancha este sábado con una propuesta imperdible para los amantes del folklore: una edición especial de dos horas, de 21.00 a 23.00, para festejar un año cargado de música y tradición. Bajo la conducción de Coki Ramírez y la participación especial de Marcelo Iribarne, la pantalla estatal se convertirá en un gran escenario federal.

La grilla promete un recorrido por los sonidos de todo el país, con la presencia de figuras consagradas y nuevos referentes del género. Para este sábado XL, el programa contará con la música de Víctor Hugo Godoy (la voz de Los 4 de Córdoba) y la mística santiagueña de Cuti y Roberto Carabajal. La fuerza femenina dirá presente con las cantoras Yamila Cafrune y Flor Paz.

La fiesta se completa con una selección potente: los dúos de Bruno Arias y Motta Luna, el fenómeno de festivales Campedrinos, el grupo Ceibo, el trío Los Caldenes y Chaco Andrada de La Callejera. Además, serán de la partida Candela Mazza —la señora de la chacarera—, el virtuosismo del violinista santafecino Franco Massignani y los pampeanos de El Entrevero.

Para quienes se queden con ganas de más, la música continúa al día siguiente. El domingo, en su horario habitual de las 19.30, "Se Siente Argentina" volverá al aire para cerrar el fin de semana bien arriba. En esta emisión, recibirán nuevamente al jujeño Bruno Arias y al grupo cordobés Suyai.

Los santiagueños Cuti y Roberto Carabajal en "Se Siente Argentina".

Se publicó el ranking de YouTube 2025: el ídolo del folklore que está entre lo más visto

Se publicó el resumen anual de YouTube 2025 y se conoció que un artista que viene del folklore argentino está entre los más vistos del año. El informe en cuestión reveló qué músicos y creadores de contenido fueron los más reproducidos en Argentina.

El músico en cuestión es Luciano Pereyra, quien comenzó su carrera de la mano del folklore pero en los últimos años viró hacia otros géneros como el reggaetón, el pop y la cumbia. Fue una canción de este último género en la que Pereyra colaboró y resultó ser la tercera más reproducida en YouTube; se trata de Si No Es Muy Tarde, en colaboración con Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky S.

"El resurgimiento de la cumbia, consumida principalmente por la Generación Z, pisa fuerte. Actualmente este género musical está experimentando un renacimiento profundo en Hispanoamérica, con Argentina a la cabeza. Una nueva generación de artistas están modernizando la cumbia al fusionarla con ritmos urbanos como el trap y el reggaeton. Bandas como Ke Personajes (+2.7 millones de suscriptores) y La T y la M (+1.03 millones de suscriptores) generan mayor tracción a través de presentaciones íntimas grabadas en calles locales", reza el comunicado de la plataforma de videos.