Receta ensalada de frutas "nivel Dios" de Paulina Cocina.

Si bien a simple vista puede parecer que no es necesaria una receta de ensalada de frutas, Paulina Cocina compartió una que, según ella, es "nivel Dios". En este sentido, la creadora de contenido anunció: "Acompáñenme que la receta de hoy no tiene desperdicio, es la ensalada de frutas más bonita que se puede encontrar en internet".

Receta de ensalada de frutas de Paulina Cocina

Paulina Cocina compartió a través de su recetario online y su canal de YouTube una receta de ensalada de frutas "nivel Dios". "Todos en algún momento de nuestras vidas hicimos una ensalada de frutas y más para las épocas de calor, es el postre favorito de todos. La receta que traigo hoy es diferente y de seguro es para sorprenderse", adelantó. A continuación te compartimos los ingredientes y pasos a seguir:

Paulina Cocina compartió su receta de ensalada de frutas "nivel Dios".

Ingredientes

Frutilla

Sandía

Ciruela.

Arándanos

Uva roja

Moras

Cereza

Jugo de naranja

2 hojas de albahaca por naranja

Para los hilos de caramelo: azúcar común, con medio vaso de azúcar alcanza (es solo para decorar)

Preparación

Sacar las semillas a la sandía y cortarla en tamaño de bocadito. Cortar la ciruela a la mitad, sacar el carozo y cortar en trozos pequeños. Cortar las frutillas en rodajas. Agarrar las uvas más pequeñas y las colocas enteras; cortar por la mitad a las más grandes y sacar las semillas. Una vez extraído el carozo de la cereza (arriba te explico cómo), cortar cada una por la mitad. Colocar las moras y los arándanos enteros. Una vez que todas las frutas estén cortadas y en un mismo recipiente, rociar por arriba dos cucharadas de azúcar. Exprimir dos naranjas y agregar cuatro hojas de albahaca al jugo recién exprimido y mixear. Incorporar el jugo a las frutas, mezclar todo y dejar reposar. En una sartén al fuego, colocar azúcar y dejar que se derrita sin tocar. Cuando tengas un caramelo, voltear y darle forma sobre un papel manteca con mucho cuidado. Para servir, colocar la porción de frutas en una compotera y arriba decorar con una hoja de albahaca y el caramelo que le dará un crocante muy particular.

El truco de Paulina Cocina para sacarle el carozo a la cereza

Paulina Cocina compartió su truco infalible para sacarle el carozo a la cereza: "Van a necesitar un sorbete o pajita, pitillo, popote, como lo conozcas, lo importante es que sea firme, puede ser una bombilla del mate también", comenzó explicando, y agregó: "Hay que tomar una botella que tenga un pico chico y colocar la cereza arriba de este, a continuación se le incrusta un sorbete en el centro (como un asesinato a una cereza) y hay que empujar para abajo", cerró.