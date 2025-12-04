Receta de rolls de manzana y canela: sin harina y sin azúcar, no llevan horno y se hacen en minutos.

Existe una receta muy sencilla de hacer para preparar unos rolls de manzana y canela saludables, sin harina, sin TACC libres de gluten y sin azúcar. Lo mejor de todo es que además de ser saludables y deliciosos, no llevan horno y se preparan en minutos.

Si no podés o no querés consumir harinas y azúcares refinadas por una cuestión de salud, esta receta es ideal. El dulzor de la manzana y el gusto tan particular de la canela hacen que no sea necesario agregarle azúcar. La receta fue compartida por la nutricionista Lic. Antonella Zicarelli, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales.

Podés utilizar cualquier endulzante, como stevia, xilitol o eritritol, si lo considerás necesario. Con respecto a las harinas, en lugar de usarse harina de trigo, esta receta propone cocinarlos con harina sin TACC libre de gluten. Estos tipos de harinas no son harina en sí misma. Por ejemplo, la harina de almendras son almendras trituradas, mientras que la harina de arroz es arroz molido.

Son una excelente alternativa no solamente para los celíacos y alérgicos al gluten, sino también para diabéticos o personas que no puedan consumir harinas y azúcares tradicionales. Si querés empezar a comer más saludable, también es una receta que te va a salvar los desayunos y meriendas.

Receta de rolls de manzana y canela sin harina, sin TACC libres de gluten y sin azúcar

Ingredientes

1 huevo.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

1 cucharada de stevia.

Ralladura de naranja (opcional si querés darle un toque de sabor).

1 cucharada sopera de yogur natural sin azúcar o queso crema.

1 cucharadita de mantequilla de maní o aceite de coco (opcional, podés no ponerle).

1 cucharada de harina a elección sin TACC libre de gluten (puede ser de avena sin TACC, arroz, coco, almendra, trigo sarraceno o la que prefieras).

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de endulzante extra (puede ser eritritol, stevia, xilitol o el que más te guste).

1 manzana roja o verde lavada y cortada en cuadraditos.

Canela.

Preparación