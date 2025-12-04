MasterChef Celebrity Argentina 2025 quiénes cocinan este jueves 4 de diciembre.

Este jueves 4 de diciembre comenzará, desde las 22:00, la octava semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025. En la misma, ocho participantes prenderán las hornallas con el objetivo puesto en estar entre los mejores platos de la velada y así avanzar a la gala de beneficios. En caso de no lograrlo, obtendrán el delantal gris y pondrán un pie en la noche de eliminación.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinan hoy 4 de diciembre

En esta ocasión serán ocho los que pongan manos a la obra para intentar contentar al jurado, compuesto de Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Los mismos serán el "Chino" Leunis, "Cachete" Sierra, Julia Calvo, Sofi Martínez, Emilia Attias, Sofi "La Reini" Gonet, Ian Lucas y La Joaqui.

Quienes tendrán que esperar 24 horas para que les llegue su turno serán Andy Chango, "Momi" Giordina, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez, Evangelina Anderson, Eugenia Tobal, Maxi López, Susana Roccasalvo y el "Turco" Hunsaín.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity?

Sofi Martínez deberá cocinar con pocos ingredientes disponibles este jueves 4 de diciembre.

Según lo que se pudo ver en el adelanto publicado por Telefé, los concursantes deberán retirar un ticket previo a cocinar. Cinco de ellos podrán disponer de los abundantes ingredientes que hay concentrados en una colmada heladera, pero tres con menos suerte obtendrán los papeles con la leyenda "sin saldo", por lo que tendrán que usar los elementos de la segunda heladera: la de fin de mes.

Sofi Martínez, Sofi "La Reini" Gonet y Emilia Attias fueron las tres desfavorecidas, que se las tendrán que ingeniar con pocas verduras, proteínas o lácteos para poder hacer una comida que satisfaga a sus exigentes comensales.