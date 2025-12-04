El mensaje de Milo J. sobre la última dictadura militar: "Que la gente no se olvide"

El joven artista Milo J. explicó la importancia de apoyar a las Abuelas de Plaza de Mayo.

Camilo Joaquín Villarruel, más conocido como Milo J. es una de las figuras de la escena de la música urbana, pero también se consagra entre los artistas que se manifiestan sobre temas importantes de la historia popular y claves para la identidad Argentina como la lucha por los Derechos Humanos. En una entrevista, el artista de Morón explicó un gesto que tuvo con las Abuelas de Plaza de Mayo y fue contundente: “No tengo por qué hacerme el boludo”.

Con apenas 18 años, el músico nacido se subió al escenario del Movistar Arena, invitado por Silvio Rodríguez, y protagonizó uno de los momentos más emotivos del tercer show del trovador cubano en Buenos Aires. Allí interpretó “Luciérnagas”, la colaboración que forma parte de “La vida era más corta”, su último álbum. En ese marco, Milo J. anunció que las regalías del tema serán donadas en su totalidad a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el público respondió con una ovación de pie.

Esta semana, en una nota con Matías Martin, el joven fue consultado por ese gesto y remarcó: “Me interesa que la gente no se olvide de lo que pasó y que realmente la causa siga en pie y se sigan buscando los hijos y nietos que faltan. No tengo por qué negarme ni por qué hacerme el boludo, es algo que marcó mi historia, mi vida, mi familia y que marca este disco también”.

Su relación con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo tuvo otro episodio en marzo de 2024, cuando las homenajeó en los dos Movistar Arena que encaró, a manera de preámbulo del Día de la Memoria. Del mismo modo, durante su actuación en la edición local del festival Primavera Sound, en 2023, se despachó con una adaptación memorable de “Los dinosaurios”, de Charly García, cautivando la atención de una nueva masa de público y advirtiendo su compromiso para con las consignas “Memoria, Verdad y Justicia”.

Censuraron el recital de Milo J en la Ex ESMA

Cabe recordar que en febrero de este año, Milo J iba a realizar la pre escucha de su disco 166 en el predio de la Ex ESMA. La Secretaría de Derechos Humanos informó que el show del artista urbano fue cancelado por una orden judicial. La noticia la dio a conocer el propio cantante a través de sus redes sociales, donde comentó: "El Gobierno Nacional mostró papeles y datos de salud y planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencias que sí están y dijeron que no estaban".

"Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya saben cómo funciona todo esto... No voy a poder dar el show que tenía pensado, estoy muy triste", agregó el músico y detalló: "Tienen preparados policías afuera para reprimir a la gente, así que váyanse tranquilos a sus casas. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien". "Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno", concluyó.