Presidente de Venezuela confirma llamada con Trump, dice fue respetuosa y cordial

El presidente de Venezuela, Maduro, celebra un acto de juramentación de organizaciones comunitarias en el Palacio de Miraflores, en Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles que tuvo una conversación "respetuosa y cordial" con el mandatario estadounidense Donald Trump hace unos 10 días y que sería bienvenido un diálogo entre los dos países si la llamada abría el camino a esas conversaciones.

Trump confirmó el domingo que habló con su homólogo venezolano, pero no dio detalles sobre lo que ambos mandatarios discutieron.

La revelación de la llamada telefónica se conoce mientras Trump sigue utilizando una retórica belicista con respecto a Venezuela, al tiempo que contempla la posibilidad de la diplomacia.

"Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado y Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia", dijo Maduro en un acto desde una barriada del este de la ciudad y transmitido por la televisora estatal.

El mandatario venezolano no ofreció precisiones sobre lo tratado con Trump.

Fue la primera vez que el dirigente venezolano, en el gobierno desde el 2013, comentó la conversación con Trump en medio del vasto despliegue militar en el Caribe ordenado por la administración estadounidense desde mediados de agosto y que ha llevado al ataque de más de una veintena de lanchas presuntamente cargadas con drogas y la muerte de al menos 80 personas en aguas cercanas a Venezuela, pero también en el Pacífico.

El mandatario estadounidense ha amenazado con extender las operaciones militares a tierra. Fuentes informadas sobre el diálogo telefónico entre los dos presidentes indicaron esta semana que Trump habría rechazado solicitudes hechas por Maduro sobre recibir una amnistía para él y sus familiares, el levantamiento de sanciones, entre otros.

(Redacción Reuters)