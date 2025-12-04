Cuándo fue la última invasión de Estados Unidos en el Caribe

Nuevamente, el Caribe es escenario de un despliegue naval y militar por parte de Estados Unidos y Venezuela.

Nuevamente, el Caribe es escenario de un despliegue naval y militar por parte de Estados Unidos y Venezuela. A la par crece una tensión entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, una enemistad que no es nueva entre ambos países. Y también la posibilidad de una invasión, algo que no sucede en la región desde 1989.

Comenzó a crecer con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y, 20 años después, en 2019, cortaron relaciones diplomáticas formales. La última crisis se desencadenó tras en julio, tras haberse declarado al Cártel de los Soles como organización terrorista. Según Washington, la presunta banda de narcotraficantes habría "corrompido" al gobierno venezolano.

La escalada siguió cuando Estados Unidos anunció un despliegue sin parangón de buques de guerra en el Caribe y alrededores con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga, en repuesta, Venezuela había enunciado el envío de activos navales.

Las intervenciones de Estados Unidos en el Caribe

Estados Unidos venía de pelear una guerra con México entre 1846 y 1848, un conflicto que estuvo centrado en la independencia de Texas. La primera intervención de Washington en el Caribe data de 1898 y se centró en Cuba.

Por ese entonces, la isla era parte de la colonia española y Norteamérica decidió apoyar a los rebeldes cubanos durante su Guerra de Independencia para cimentar su propia presencia en el Caribe. Tras la expulsión de los últimos españoles, ocupó esta región y Puerto Rico.

Con el inicio del siglo XX, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron una extensa gira por el Caribe, iniciando con el envío de buques de guerra a Panamá, que por entonces era colonia de Colombia, en 1903.

Durante el conflicto de Nicaragua en 1912 también intervino en apoyo al presidente Adolfo Díaz, ocupándolo hasta 1925. También hubo una segunda ocupación entre 1927 y 1932, en medio de una guerra civil.

En el caso de Haití, fue ocupada tras una crisis política interna que llevó al asesinato del presidente Jean Vilbrun Guillaume Sam en 1915. Estados Unidos siguió allí hasta 1934. Las intervenciones continuaron y República Dominicana se vio afectada.

En 1916 ocupó la isla hasta 1924, completando su control de la Isla La Española. Esta intervención se dio en apoyo al presidente Jimenes Pereyra. Para 1933, el mandatario estadounidense Franklin Roosevelt trató de dejar atrás la política de intervenciones militares.

La Guerra Fría

La política del "buen vecino" de Roosevelt no duró demasiado. Después de la Segunda Guerra Mundial y con el nacimiento de un mundo bipolar, que marcó el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, regresaron las intervenciones en el Caribe.

Una de las intervenciones más importantes fue en Cuba. A partir de la revolución de 1959, la isla se encontraba bajo el gobierno comunista de Fidel Castro, y su relación estrecha con la Unión Soviética sería una fuente inagotable de tensiones para Washington durante la Guerra Fría.

Movilizado por el "miedo" al avance del comunismo en el Caribe, Estados Unidos envió en 1965 tropas a República Dominicana para apoyar al Gobierno en la guerra civil contra rebeldes apoyados por sectores comunistas.

Sin llegar a intervenir directamente, también apoyó facciones cercanas a sus intereses en los conflictos civiles en El Salvador (1979-1992) y Nicaragua (1961-1990). Las últimas intervenciones del siglo XX se dieron en Granada y Panamá.

Bajo la presidencia de Ronald Reagan se dio la intervención a Granada en 1983. Sucedió tras el asesinato del primer ministro Maurice Bishop y en medio de los persistentes temores de Washington de que grupos opositores comunistas se hicieran con el poder en la pequeña isla caribeña.

Panamá: la última invasión

Esa invasión, conocida como Operation Just Cause, fue una operación militar directa de EE. UU. para derrocar al régimen de Manuel Noriega en Panamá. Esa intervención fue decisiva, resultó en la ocupación momentánea de buena parte del territorio panameño y terminó con el cambio de gobierno.

El vínculo entre Panamá y Estados Unidos se comenzó a romper a mediados de los ochenta, cuando el país norteamericano empezó a acusar a Noriega de narcotráfico, lavado de dinero y vínculos con el Cartel de Medellín.

Y el punto de quiebre se produjo en 1989, cuando el presidente de Panamá anuló las elecciones ganadas por la oposición. A esto se sumó que, bajo los Tratados Torrijos–Carter, el control del Canal de Panamá debía pasar completamente a Panamá en el año 2000. Washington consideraba que el régimen de Noriega generaba inestabilidad peligrosa para ese proceso.

Cómo fue la operación Just Cause

La operación comenzó el 20 de diciembre de 1989 y Estados Unidos declaro cuatro objetivos:

Proteger la vida de ciudadanos estadounidenses en Panamá. Defender la democracia panameña tras el fraude electoral. Combatir el narcotráfico y detener a Noriega por cargos federales. Asegurar la integridad del Canal de Panamá.

De la intervención militar participaron alrededor de 27.000 soldados estadounidenses, junto con los casi 12.000 que ya estaban estacionados en Panamá. Se trató de una operación rápida, con ataques coordinados contra cuarteles, bases y puntos estratégicos de las Fuerzas de Defensa de Panamá.

Noriega huyó y buscó refugio en la Nunciatura Apostólica (Embajada de la Santa Sede), pero finamente se entregó el 3 de enero de 1990. Además, EE. UU. instaló un gobierno encabezado por Guillermo Endara, reconocido previamente como ganador de las elecciones anuladas.