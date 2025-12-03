Dos gobernadores le dieron a Milei y a LLA la primera minoría en Diputados

La Cámara de Diputados tendrá mañana la jura de 127 nuevos legisladores, la renuncia de los que dejan su cargo y la elección de autoridades. El día previo a que se materialice la nueva conformación del Cuerpo, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) se hizo con la primera minoría gracias a dos gobernadores: uno, que le cedió un miembro para tener el bloque más grande, y otro que le restó tres a Unión por la Patria.

Cómo llegó LLA a la primera minoría

Mañana a las 13, poco tiempo después de que se traten las renuncias, la Cámara se reunirá para tomarle juramento a los diputados electos y, luego, se procederá a la elección de autoridades. La nueva conformación del Cuerpo confirmará que LLA será la primera minoría, lo que que le dará prioridad para la designación de la cantidad de miembros en las comisiones. La integración de estas se basa en la misma proporción en la que los bloques políticos están representados en el Cuerpo.

LLA tendrá un bloque de 95 diputados con el arribo del entrerrriano Francisco Morchio, que se sentaba en el bloque Encuentro Federal. Fuentes parlamentarias confirmaron a El Destape el posible ingreso. En las inmediaciones del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, comentaban que la llegada a la bancada oficialista podría darse "si hay empate".

A través su cuenta de X, el presidente Javier Milei celebró haber llegado a la primera minoría, levantando un mensaje de bienvenida del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni. "Tu apoyo incondicional en estos dos años y tu compromiso inquebrantable para lo que viene, fortalecen aún más nuestro rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad", sostuvo el cordobès, dirigiendose a Morchio.

Pero la condición de primera minoría para LLA comenzó a consolidarse este martes con el anuncio de los diputados que responden al gobernador Raúl Jalil, de armar el bloque Elijo Catamarca. Allì recalarán Fernanda Ávila, Sebastián Nóbrega y el entrante Fernando Monguilllot. Fuentes cercanas a este bloque aclaran que todavía no está definida la concreción de un interbloque con el bloque que comenzaron a planificar los gobernadores del norte.

Con de los dos primeros de Unión por la Patria, queda en un oscilante número de 94 bancas. Las dudas en el peronismo están puestas en el puntano Jorge "Gato" Fernández, que mañana jurará como diputado. En declaraciones a Radio Universidad de San Luis, afirmó: "No voy a estar cómodo en un espacio político en que la provincia no se la tenga en cuenta".

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, junto al diputado Francisco Morchio

Cómo será la elección de autoridades y cómo está el armado de los bloques

La reelección de Martín Menem como titular de la Cámara de Diputados no corre riesgos. Por su parte, el peronismo volvería a impulsar a Cecilia Moreau como vicepresidenta Primera del Cuerpo, según se desprendió de lo conversado en la reunión del bloque que hoy mantuvo Unión por la Patria. En el frente interno, quedó ratificado Germán Martínez como jefe de bloque, Moreau como vice y Paula Penacca como secretaria.

Resta saber qué otros bloques aportarán a potenciales candidatos para las vicepresidencias en la elección de autoridades. "No tenemos posible nombre aún y hay que ver cómo quedan los bloques en número", dijeron desde Provincias Unidas. La bancada será presidida por Gisela Scaglia, que presentó su renuncia a la vicegobernación de Santa Fe.

Scaglia también promovió la llegada de un coterráneo, José Núñez, que dejó el bloque del PRO. Desde Provincias Unidas afirmaron que tantean la posibilidad de armar un interbloque con la Coalición Cívica y los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, que se ubicaban en el bloque Encuentro Federal.

Las conversaciones con Pichetto continuaban hasta las últimas horas del martes. Al márgen de esto, en Provincias Unidas especulan con que tendrán un bloque de 18 que absorberìa a los radicales anti pelucas de Democracia para Siempre (Pablo Juliano, Mariela Coletta y Jorge Rizzotti) y que tendría a otros boinas blancas Diógenes González (Corrientes) y María Inés Zigarán (Jujuy).

Por su parte, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) también entablan conversaciones para conformar un interbloque. Los amarillos bajaron sus filas a 14 miembros y los boinas blancas, afirman desde las inmediaciones del bloque, están entre siete y ocho.

Quiénes renunciarán a sus bancas en Diputados

La jornada del miercoles iniciará a las 11 para la sesión especial en la que se aceptarán las renuncias de los diputados que dejarán sus bancas para asumir en otros cargos, nuevos mandatos o que dejarán su lugar a otros legisladores. Quienes dejarán sus escaños serán Diego Santilli, Nadia Márquez, María Emilia Orozco (LLA), Itai Hagman, Martín Soria (Unión por la Patria) y Christian Castillo (Frente de Izquierda y los Trabajadores).

Orozco y Nadia Márquez renunciaron para asumir su banca de senadoras, al igual que Soria. Hagman, por su parte, tomará posesión de su escaño por el período 2025 -2029, ya que presentó su dimisión al mandato obtenido en las elecciones 2023.

Finalmente, también presentó su renuncia Christian Castillo del Frente de Izquierda y los Trabajadores, por el sistema de rotación de partidos que integran la alianza. El diputado del PTS dejará su escaño para que asuma Néstor Pitrola, del Partido Obrero.

Si bien Lorena Villaverde había presentado su renuncia, solicitó que sea retirada. La senadora electa no pudo asumir su escaño en la Cámara alta, porque su pliego fue impugnado por tener una causa por posesión de cocaína en Estados Unidos y sus presuntos vínculos con Fred Machado, acusado de narco.

También hay dos renuncias pendientes por tratar: la de Carolina Píparo, que dejará la bancada de LLA para acceder a un cargo en Banco Nación, y de Carlos D'Alessandro, del bloque Coherencia, que asumirá su escaño en la Legislatura de San Juan.