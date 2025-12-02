Incertidumbre por el futuro de Julián Álvarez en el Atlético debido al nuevo interés del Barcelona

Nuevo embate del Barcelona: qué hay detrás del interés del conjunto culé por Julián Álvarez.

El gran presente de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid lo puso en la mira de varios gigantes del fútbol europeo de cara al próximo mercado de pases. Uno de los interesados en fichar al delantero de la Selección Argentina es el Barcelona, equipo sobre el que ya circularon rumores acerca de un interés en la búsqueda de un reemplazo para el veterano Robert Lewandowski, de 37 años.

Según el medio español Sport, el cuadro blaugrana está detrás de los pasos de la 'Araña' y de Harry Kane para que integren la delantera en 2026. En caso de que el atacante inglés, actualmente en el Bayern Munich de Alemania, no ejecute su cláusula de salida y renueve su vínculo con la institución bávara, Álvarez sería el apuntado por la dirigencia presidida por Joan Laporta, una compra que "desataría una gran ilusión entre el barcelonismo".

Sin embargo, los 'culés' cuentan con la dificultad de tener un ajustado presupuesto, y la exorbitante cláusula del futbolista del 'Colchonero' resulta un gran obstáculo para llevárselo: después de comprarlo al Manchester City de Inglaterra, el club madrileño lo blindó por 500 millones de euros, lo que obliga al Barcelona a sentarse a negociar en caso de querer contar con él. Además, el propio delantero ex River Plate habló sobre estos rumores en octubre y fue contundente: "Yo estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también. Mi foco está en ser mejor cada día, en hacer lo mejor para el club y ayudar a mis compañeros para ganar acá. Solo tengo ese pensamiento. Lo que se diga en las redes está más allá".

Desde su llegada en 2024, la 'Araña' anotó 39 goles y dio 12 asistencias en tan sólo 75 presentaciones.

El presidente del Atlético de Madrid fue tajante sobre el interés del Barcelona por Julián Álvarez: "Inventado"

En la previa de la victoria del Atlético de Madrid frente al Inter de Milán en su última presentación por Champions League, el presidente Enrique Cerezo se refirió a la posibilidad de que Julián vista la camiseta del 'Barça' en un futuro: "No estamos abiertos a negociar por ningún jugador, pero si vienen y el jugador se quiere marchar... el tema es que no hay ningún jugador que se quiera marchar". Además, consideró "innecesario" renovarle el contrato al argentino ya que "hace un año que está con nosotros y tiene varios por delante", y desestimó la posibilidad de un "blindaje": "Es un tema que os habéis inventado, tiene un contrato y lo tiene que cumplir", sentenció.

Aún así, los medios catalanes señalan que Barcelona es el gran interesado en quedarse con Julián Álvarez, debido a que consideran que se adaptaría de gran manera al sistema de juego que disponen. La 'Araña' sería el reemplazante ideal para Lewandowski, que se marchará en el final de la temporada porque se tomó la decisión de no renovar su contrato.

Julián Álvarez habló de su futuro en el Atlético de Madrid con un mensaje al Barcelona

"En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Por el momento estoy centrado en el Atlético. Veremos qué pasa al final de la temporada", aseguró Álvarez en la nota y no confirmó su continuidad, pero tampoco que pasará al "Blaugrana" a mediados del 2026. A su vez, recordó lo que vivió cuando estuvo en la mira del PSG: "Se habló mucho de París, hubo conversaciones entre la directiva del club y mi representante, mostraron interés pero no se concretó". Por otro lado, también contó que está atento a lo que se dice en las redes pero se centra en el "Colchonero".

¿Cuándo vuelve a jugar Julián Álvarez con el Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid enfrentará este martes a, justamente, Barcelona, en una nueva fecha de La Liga de España. El duelo, que corresponde a la fecha 19 y se adelantó debido a la Supercopa de España que tendrá lugar en Arabia Saudita, se jugará en el Estadio Spotify Camp Nou a partir de las 17 horas en Argentina.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 72.

: 72. Goles : 38.

: 38. Asistencias : 12.

: 12. Títulos: no ganó.

Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez con Atlético de Madrid

El delantero cordobés tiene vínculo con el "Colchonero" hasta el 30 de junio de 2030. Actualmente cobra una cifra cercana a los 9 millones de dólares anuales.