El gobierno de Javier Milei inicia una semana en la que seguirá con su estrategia para establecer los acuerdos de cara a las reformas que busca instalar y logra lazos con diversas fuerzas en el Congreso en medio de la tensión entre el mandatario y la vicepresidenta Victoria Villarruel. En tanto, continúan las negociaciones con Estados Unidos. Esta semana, también llega con modificaciones en el Presupuesto 2025 y aumentos en los servicios. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Caputo debe pagar USD 1.000 millones de deuda con importadores y continúa con reuniones clave
Este lunes el Banco Central (BCRA) afrontará un vencimiento por USD 1.012 millones en concepto de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal). Para esto, utilizará parte de sus reservas.
De esta manera, hoy el ministerio de Economía, Luis Caputo, hará el pago de uno de los U$S 1.000 millones, correspondientes al cierre de la vida útil de los denominados Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), emitido por el BCRA en dólares para importadores con deudas comerciales acumuladas en 2023 y que fueron entregados durante enero del 2024 a empresas que no habían podido acceder a dólares oficiales para pagar importaciones, como mecanismo de financiamiento transitorio.
La nueva normalidad de Milei: una economía estancada con un solo motor, el financiero
La actividad volvió a mostrar cifras positivas y el Gobierno celebró, aunque el aparato productivo se contrae y el empleo formal se derrumba. La expansión financiera y extractiva sostiene el promedio, pero no alcanza para revertir el cuadro: en 2026 el estancamiento se consolidaría como la nueva normalidad.
El Gobierno celebró el dato. “Tremendo”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, después de que el INDEC informara que la actividad económica creció 0,5% en septiembre y 5,0% interanual. Pero detrás del número que evitó, por poco, una recesión técnica, se consolida un fenómeno que ya atraviesa toda la economía: el estancamiento como nueva normalidad.
Karina Milei juntó a la tropa de LLA de cara a la renovación legislativa en Provincia
La secretaria General y titular de La Libertad Avanza encabezó un congreso del partido en Mar del Plata y pidió por las reformas estructurales.
La Libertad Avanza (LLA) realizó, este domingo, su último congreso del año en el Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, ante 750 dirigentes bonaerenses, donde estuvieron presentes la secretaria general de Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei; el representante de LLA en la provincia, Sebastián Pareja; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
El nuevo ataque de Milei a Tapia y a la AFA: "3-0"
El Presidente de la Nación arremetió nuevamente contra la Asociación del Fútbol Argentino, luego de que el "Pincha" de Verón eliminara al Central Córdoba de Toviggino, mano derecha de Tapia.
Javier Milei chicaneó a la AFA tras la victoria de Estudiantes: "3-0".
El cruce entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumo un nuevo capítulo este domingo 30 de noviembre del 2025. Con una publicación en su cuenta de X, el presidente de la Nación Javier Milei festejó el triunfo de Estudiantes de La Plata ante Central Córdoba de Santiago del Estero por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, con una chicana incluida hacia Claudio Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino.
Patricia Bullrich le presentó su renuncia a Milei para asumir en el Congreso
La hasta ahora ministra de Seguridad fue elegida senadora nacional en las elecciones legislativas de octubre. Desde el 10 de diciembre, será la armadora del oficialismo libertario en la Cámara Alta.
Patricia Bullrich le presentó su renuncia a Javier Milei. La ministra de Seguridad le agradeció este domingo al presidente por "la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país". A través de un escrito que publicó en redes sociales, confirmó que dejará a partir de este lunes el cargo que ocupó en los últimos dos años para tomar posesión de su banca en el Senado de la Nación desde el 10 de diciembre.