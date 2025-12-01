Caputo debe pagar USD 1.000 millones de deuda con importadores y continúa con reuniones clave

Este lunes el Banco Central (BCRA) afrontará un vencimiento por USD 1.012 millones en concepto de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal). Para esto, utilizará parte de sus reservas.

De esta manera, hoy el ministerio de Economía, Luis Caputo, hará el pago de uno de los U$S 1.000 millones, correspondientes al cierre de la vida útil de los denominados Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), emitido por el BCRA en dólares para importadores con deudas comerciales acumuladas en 2023 y que fueron entregados durante enero del 2024 a empresas que no habían podido acceder a dólares oficiales para pagar importaciones, como mecanismo de financiamiento transitorio.