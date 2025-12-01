La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a manifestar su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que se trata de una iniciativa “regresiva” y con un marcado “sesgo ideológico”. Los cosecretarios generales Cristian Jerónimo y Jorge Sola coincidieron en que la propuesta no tiene pragmatismo y que no se convocó a la central obrera a un ámbito real de negociación.

En primer lugar, Jerónimo advirtió que “hasta que el Gobierno no convoque y no construya un ámbito de negociación conjuntamente con la parte que representamos los intereses del mundo del trabajo, nosotros no estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”. El dirigente, que también conduce el Sindicato del Vidrio (SEIVARA), remarcó que la información que manejan sobre los puntos de la reforma llegan de “los bufetes de abogados del sector empresarial” y que esos planteos “son totalmente regresivos”.

En este marco, expresó su preocupación por el contexto económico: “Lo que estamos viendo en los últimos días va a contramano de eso, hay cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo y estamos en un momento crítico de la industria argentina”. En ese sentido, subrayó que la desindustrialización responde a la “profunda recesión y la falta de consumo” que golpea a las pequeñas y medianas empresas.

La CGT defendió los convenios colectivos en medio del debate de la reforma laboral

Jerónimo también defendió la vigencia de los convenios colectivos de trabajo como “una herramienta e instrumento que hasta acá ha funcionado muy bien”, e hizo referencia a los acuerdos alcanzados en sectores como el petróleo y la industria automotriz. Finalmente, calificó como una “falacia” la posible eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical, al considerar que se trata de “una construcción que hace el Gobierno para degradar y denostar a las organizaciones sindicales”.

Por su parte, Jorge Sola sostuvo que “hasta ahora, lo que sabemos sobre la reforma laboral son todos trascendidos. Fuimos convocados para tratar los temas, pero no más que eso”. En declaraciones a Futurock, el dirigente del Sindicato del Seguro cuestionó la falta de diálogo: “Que hayas ganado elecciones, no amerita que esos electores te hayan permitido ir a fondo con la reforma laboral que se te ocurra”.

En la misma línea, Sola señaló que tras la reunión del Consejo de Mayo, la CGT expresó “una fuerte preocupación por una reforma con un fuerte sesgo ideológico y sin pragmatismo”. Según el dirigente, antes de discutir cambios en el régimen laboral debería encararse “una reforma tributaria y después preocuparse por una modernización en el trabajo”.

El dirigente también advirtió sobre la judicialización de los conflictos laborales: “Es impresionante el crecimiento de la Justicia y la judicialización laboral porque el sistema no funciona”. Mientras que respecto a la cuota sindical, recordó que “es voluntaria por mandamiento constitucional. Nadie te obliga a afiliarte a un gremio, y si lo hacés tenés la opción de pagar una cuota sindical”. Por último, Sola adelantó que “si el proyecto que proponen es como el del decreto 70/2023, nos vamos a oponer”.