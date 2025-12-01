Cuáles son los feriados del 2026.

Una de las grandes preguntas es cuántos feriados hay en 2026 y cuáles se pueden transformar en fines de semana largo. Ya sea para planificar una escapada, organizarse laboralmente o simplemente aprovechar el descanso extra, es clave conocer estas fechas del calendario argentino.

Los feriados inamovibles de Argentina en 2026

Los feriados inamovibles del calendario argentino están definidos por la Ley Nº 27.399. Estas fechas ordenan todo el año laboral y turístico de los argentinos. En 2026 los días de asueto inamovibles son:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril : Viernes Santo

: Viernes Santo Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador

: Día del Trabajador Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera.

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera. Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

: Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

: Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Navidad. El calendario de feriados 2026 tiene 12 asuetos nacionales inamovibles y cuatro que podrían modificarse

Feriados trasladables del 2026: cuáles se mueven

La ley 27.399 establece que los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles pueden ser trasladados al día lunes anterior. Mientras que los que coincidan con los días jueves y viernes pueden ser movidos al lunes siguiente. En 2026 los feriados trasladables son:

Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

En Argentina algunos feriados, como el Día de la Soberanía Nacional se pueden mover

A estas fechas suelen añadirse días no laborales, ya que los feriados como el del miércoles 17 de junio se puede trasladar y combinar para armar un fin de semana extralargo. El objetivo es impulsar el turismo nacional y el consumo.

Cómo se pagan los feriados en Argentina: la diferencia con los días no laborables

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) establece que en los feriados nacionales, si el empleador convoca al trabajador, le debe pagar el doble de una jornada habitual, es decir, un extra del 100%. En cambio, los días no laborables no es un asueto obligatorio, el empleador puede convocar a los trabajadores y, en caso de hacerlo, se abona el salario habitual.