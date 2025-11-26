Cuándo es el Carnaval 2026 en Argentina: fecha, qué día cae y cuándo es fin de semana largo

Finaliza el 2025 y muchos comienzan a planificar escapadas y viajes para el 2026. La gran incógnita es cuándo será el fin de semana largo de Carnavales 2026 en Argentina. Se trata de una gran oportunidad para hacer una escapada y desconectar, ya que ofrece cuatro días de descanso consecutivos.

Si bien todavía no se conoció el calendario oficial de feriados del 2026, los feriados inamovibles del próximo año ya están definidos y habrá feriados de Carnaval el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Así, los argentinos tendrán el primer fin de semana XL del año, ya que se podrán unir los dos feriados nacionales con el sábado 14 y domingo 15.

Al ser feriados nacionales, los trabajadores convocados por sus empleadores deberán cobrar la jornada laboral con un extra del 100%, ya que la ley estipula que la remuneración sea el doble de un día habitual.

Feriados inamovibles 2026: qué días ya están confirmados

A pesar de que falta la confirmación oficial, el calendario argentino establece ciertos feriados inamovibles que están asegurados para el 2026. Estos son:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Carnaval. Martes 24 de marzo: Memoria, Verdad y Justicia.

Memoria, Verdad y Justicia. Jueves 2 de abril: Malvinas.

Malvinas. Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador.

: Día del Trabajador. Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Revolución de Mayo. Sábado 20 de junio: Día de Belgrano – Día de la Bandera.

Día de Belgrano – Día de la Bandera. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Además, en Argentina se contemplan ciertos feriados trasladables y suelen añadirse días no laborales, ya que se pueden trasladar feriados que caen entre semana para armar fines de semana largos. En 2026, los posibles feriados trasladables son: