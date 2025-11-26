Cuándo es el Carnaval 2026 en Argentina: fecha, qué día cae y cuándo es fin de semana largo

Finaliza el 2025 y muchos comienzan a planificar escapadas y viajes para el 2026. La gran incógnita es cuándo será el fin de semana largo de Carnavales 2026 en Argentina. Se trata de una gran oportunidad para hacer una escapada y desconectar, ya que ofrece cuatro días de descanso consecutivos.
Esta es la fecha confirmada del Carnaval 2026 en Argentina: cuándo es fin de semana largo
Si bien todavía no se conoció el calendario oficial de feriados del 2026, los feriados inamovibles del próximo año ya están definidos y habrá feriados de Carnaval el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Así, los argentinos tendrán el primer fin de semana XL del año, ya que se podrán unir los dos feriados nacionales con el sábado 14 y domingo 15.
Al ser feriados nacionales, los trabajadores convocados por sus empleadores deberán cobrar la jornada laboral con un extra del 100%, ya que la ley estipula que la remuneración sea el doble de un día habitual.
Feriados inamovibles 2026: qué días ya están confirmados
A pesar de que falta la confirmación oficial, el calendario argentino establece ciertos feriados inamovibles que están asegurados para el 2026. Estos son:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.
- Martes 24 de marzo: Memoria, Verdad y Justicia.
- Jueves 2 de abril: Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Día de Belgrano – Día de la Bandera.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Además, en Argentina se contemplan ciertos feriados trasladables y suelen añadirse días no laborales, ya que se pueden trasladar feriados que caen entre semana para armar fines de semana largos. En 2026, los posibles feriados trasladables son:
- Miércoles 17 de junio: Güemes (con posible traslado).
- Lunes 17 de agosto: San Martín (traslado confirmado).
- Lunes 12 de octubre: Diversidad Cultural (traslado confirmado).
- Viernes 20 de noviembre: Soberanía Nacional (traslado confirmado).