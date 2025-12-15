El creador de los Peronachos: "No necesitamos una reforma laboral, somos una pyme"

En diálogo con El Destape 1070, Posadas contó que su empresa se dedica a elaborar los nachos para supermercados de cadenas nacionales con sus marcas y aseguró que hoy "ese negocio está muy mermado".

Hace tres meses en los kioscos aparecieron los Peronachos, un snack con sabor choripán que revolucionaron las redes sociales. El co-propietario de Golosinas Saludables S.R.L. y creador de la golosina, Rodrigo Posadas, aseguró que no necesitan "una reforma laboral" y que no los "asustan los juicios laborales"

Con el tiempo también salieron los Comunachos y recientemente los Nacho Libre, cuyos nombres -junto con el Peronacho- hacen referencia al folklore de la política argentina. En diálogo con El Destape 1070, Posadas contó que su empresa se dedica a elaborar los nachos para supermercados de cadenas nacionales con sus marcas y aseguró que hoy "ese negocio está muy mermado".

Hasta pasado mitad de año, el empresario sostuvo que las muertes venían "con las ventas muy muertas". El lanzamiento de Peronachos justo coincidió con las elecciones en la provincia de Buenos Aires y tuvo su pico máximo entre septiembre y las legislativas nacionales de octubre.

"Prácticamente quedó en cero para nuestra empresa, y eso fue lo que nos arrojó para decidir tomar una estrategia de marketing más agresiva y ahí fue donde un chiste familiar, que me hacía mi viejo, con los 'peronachos', con ayuda de la Inteligencia Artificial y un poco con la colaboración de los proveedores nacionales, se logró el sabor choripán, que fue un desarrollo propio de sabores para este producto y se trabajó un poco con el tema de comunicación para aprovechar la conjunción fonética del nacho con el peronismo", relató.

La situación del snack en Argentina

Sobre la situación de los snacks en general, el creador de los Peronachos afirmó que el sector está atravesando "una baja entre el 50% y el 60% en el consumo. Realmente, es muy fuerte la caída en el snack. Tanto en primeras como en segundas marcas".

"Nosotros elaborabamos a supermercados de primera línea, hoy nos quedó uno solo, que encima está en venta". Además, cuestionó que los supermercados los reemplazaron con "productos importados de Bulgaria" y que a su empresa la salvó "fabricar alfajores".

En este contexto, aseguró que no están necesitando "una reforma laboral, quizás porque somos una PYME" y que no los "asustan los juicios laborales", ya que están acostumbrados porque es "parte del riesgo del empresario". "Es una costumbre del empresario argentino mal registrar a los empleados".

El boom de los peronachos

En las últimas elecciones había tres grupos políticos bien definidos. "Creíamos que Argentina estaba muy atravesada por la política, y queríamos encontrar el modo de hacer que los snacks, que son algo lúdico, divertido, de reunirse, que tenga algún tono irónico con la política para despertar un disparador a la hora de la compa. Eso fue lo que buscamos".

"El peronacho lo lanzamos el primero de septiembre, y la primera tanda fue el 7, y en esas elecciones al peronismo le fue muy bien en provincia de Buenos Aires entonces hubo un reverdecer del peronacho y tuvo su pico máximo entre las elecciones bonaerenses y las de octubre. En esos meses, las ventas del peronacho fueron muy fuertes". Además, de todos los sabores, "los peronachos vienen arrasando".

También realizaron varias encuestas desde que sacaron el Nacho Libre: "Si lo querés ver reflejado en las ventas tiene un paralelismo bastante parecido a las últimas elecciones. Están entre 40-45% entre los dos, peleándose ese número, y el Comunacho anda en un 10-12% de participación en la venta".

"Es loquísimo, pero se ve reflejado el porcentaje de votos en las ventas de los nachos. Hay gente que compra el Peronacho por convicción, porque se siente identificado, en las elecciones la gente se sentía que podía hacer proselitismo con el peronacho, fue algo rarísimo para nosotros".