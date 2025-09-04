Sabor choripán: el snack peronista que es furor en redes sociales.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un nuevo fenómeno: los "Peronachos", un snack que promete sabor "peronista" y tiene un packaging que anima a cantar la marcha. El nombre del producto que causa furor combina la figura de Juan Domingo Perón y los tradicionales nachos mexicanos. Maixana es la marca detrás de la idea y producción, mientras que Claudio Páez, quien se proclama el kioskero más viral de TikTok, tiene la venta exclusiva y aseguró a través de un video que alcanzó cientos de miles de visitas que su meta es hacerle llegar una caja entera de Peronachos a Cristina Fernández de Kirchner.

¿Qué sabor tienen los "Peronachos"?

Los "Peronachos" tienen sabor a choripán. Como no podía ser de otra forma, este snack en forma de nacho está condimentado como el clásico peronista, que no puede faltar en las marchas ni tampoco en las juntadas de los argentinos. "Sin gluten, crocante y con gusto a chori", así se vende el snack que conquista a grandes y chicos.

"La argentinidad es algo que solo los argentinos entendemos… Con mate en mano, la pasión en la piel, el asado humeando, la cancha explotando y los amigos alrededor. Porque ser argentino no se explica, ¡se siente! Y ahora también se come: Peronachos sabor choripán. El nacho más argentino de todos", compartió Maixana, la marca detrás de los Peronachos.

¿Cómo es el packaging de los "Peronachos"?

El packaging de los "Peronachos" está a la altura del sabor. En el envoltorio de color celeste se puede ver una gran imagen de Juan Domingo Perón, con la Casa Rosada de fondo, la bandera argentina flameando en el cielo, y el pueblo llenando la Plaza de Mayo. Además, se puede leer una leyenda que dice "Sabor choripán" y en un guiño casi poético, la palabra "pueblo" debajo.

Los "Peronachos" se convirtieron en el snack "peronista" del momento.

La repercusión de los "Peronachos"

Los "Peronachos" generaron furor. Claudio Páez, el kioskero que sueña con hacerle llegar una caja repleta del snack a CFK, aseguró en Tik Tok con emoción: "Mirá como responde el pueblo peronista. Son las 13 hs y ya se vendieron 5 cajas de Peronachos. La Patria y el pueblo peronista responde, loco". De lo que no caben dudas, es que el pueblo argentino brilla por su creatividad.