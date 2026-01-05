Es el primero que nace en 20 años en España (Foto: Bioparc Fuengirola).

España terminó el 2025 haciendo historia con el nacimiento del tapir malayo, cuya población en libertad no supera los 2500 ejemplares en todo el mundo. El acontecimiento tuvo lugar en un zoológico malagueño y renovó las esperanzas para uno de los animales en peligro de extinción.

Los expertos llevan más de 20 años luchando por la conservación de la especie, una de las más amenazadas del sudeste asiático. El nacimiento tuvo lugar en Bioparc Fuengirola, que fue testigo de la llegada de una cría de 10 kilos, fruto del emparejamiento de Rawa y Mekong, dos ejemplares integrados en el Programa de Especies en Peligro de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Es uno de los 24 ejemplares que nacieron en cautiverio en la última década. El Bioparc Fuengirola captó y grabó con sus cámaras el hecho, y acompañaron a la cría en todo momento para verificar su evolución. Javier Vicent, responsable del equipo de Zoología, celebró la noticia con entusiasmo: "Llevábamos muchos años intentándolo y por fin ha sido posible. Estamos contentísimos, es increíble“.

Cómo fue el nacimiento del tapir malayo

El nacimiento del tapir malayo fue un proceso de gestación de 13 meses que comenzó a inicios del 2024 y culminó en 2025. Este periodo fue monitoreado mediante ecografías semanales. El emparejamiento entre Rawa y Mekong no fue sencillo. Las dificultades en la compatibilidad entre los adultos retrasaron durante años la posibilidad de una cría, incluso algunos no se toleraban bien.

Rawa llegó a Málaga con 11 meses en 2019 desde Francia. Había intentado procrear con otro macho llamado Pi, pero no lo consiguieron hasta que llegó Mekong desde Suecia, con ocho años, en 2023. Ambos congeniaron y a finales de enero del 2024 habían comenzado a copular.

Finalmente, la cría llegó al mundo el 29 de marzo del 2025 tras el largo proceso de gestación. Cuando nacen, estos mamíferos presentan un pelaje oscuro salpicado de manchas y líneas de color blanco, que le ayudan a camuflarse. Cuando cumplen un año, empiezan a adquirir la coloración típica en los adultos, que suelen pesar unos 300 kilos.

Cómo son los tapir malayo

Estos animales se caracterizan por ser solitarios, herbívoros y viven en selvas de Malasia y la isla de Sumatra, en Indonesia. Están emparentados con caballos y rinocerontes. También son presas de grandes depredadores como el tigre, tienen muy desarrollados el sentido del oído y del olfato, aunque sufren miopía.

En la actualidad, existen cuatro especies de tapires y se encuentran en dos puntos muy distantes del planeta: una en el Sudeste Asiático y tres en Sudamérica. Son animales nocturnos y su labio superior se convierte en una "trompa prensil" que les permite alcanzar las ramas bajas de los árboles.

También son excelentes dispersores de semillas de algunas especies vegetales, ya que algunas llegan incluso a germinar a su paso por el tubo digestivo. Son animales de hábitos solitarios, aunque a veces se encuentran en parejas. Las hembras son fértiles a los tres años, y dan a luz cada dos años, ya que el periodo de gestación es de 13 meses. Dan a luz una sola cría que permanecerá con su madre hasta los 6 u 8 meses.