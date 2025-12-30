Científicos registraron por primer vez un animal exótico en el litoral argentino

El ciervo axis es un animal exótico.

Los investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional del Nordeste confirmaron el primer registro del ciervo axis, una especie exótica invasora del noreste de Corrientes. Este hallazgo revela la expansión sin precedentes del animal hacia zonas periurbanas, impulsada por las recientes sequías e incendios en el interior de la provincia.

Todo comenzó como un proyecto de monitoreo de biodiversidad en la Reserva Natural Santa Catalina, pero terminó confirmando uno de los mayores temores de los conservacionistas: el ciervo axis (Axis axis) ya camina por los alrededores de la ciudad de Corrientes.

La investigación liderada por la doctora Verónica Romero (CECOAL-CONICET) identificó, a través de fototrampeo y rastros, la presencia de machos adultos en áreas de sabana y bosques secundarios, marcando un hito en el rango de dispersión de esta especie de origen asiático.

Cómo es el ciervo axis

El axis es un cérvido o mamífero rumiante, de mediano tamaño (45 a 75 kilos) y originaria de Asia, pero con poblaciones silvestres y en confinamientos en otras regiones del mundo. En la Argentina fue introducida hace casi un siglo en la provincia de Buenos Aires, principalmente para cotos de caza y hoy se distribuye en varias provincias.

Históricamente, la distribución en Corrientes del ciervo axis estuvo vinculada al sector sur, en torno a la localidad de Sauce, y a sectores de la Reserva Provincial Iberá en cercanías de la localidad de Mercedes. Pero con este nuevo registro se mostró su notable capacidad de adaptación en paisajes transformados.

Según los especialistas, el animal habría utilizado los bosques de ribera del río Paraná como un biocorredor natural, desplazándose hacia el norte huyendo de las catástrofes ambientales como los incendios y la falta de agua en el centro de la provincia. Su llegada a Santa Catalina, un área protegida municipal de 275 hectáreas, representa un desafío directo para la supervivencia de las especies nativas locales.

El registro del ciervo axis

La Reserva Natural Santa Catalina está ubicada en la confluencia de los ríos Paraná y Riachuelo, en la ciudad de Corrientes. Allí registraron con fototrampeo dos ejemplares y otro a través de la presencia de huellas.

El hallazgo fue en el marco del proyecto sobre “Biodiversidad de Mamíferos de la Reserva Natural Santa Catalina, Corrientes, Argentina” y se enmarca en la Beca Postdoctoral Cofinanciada Unne-Conicet denominada “Conservación de la biodiversidad de mamíferos en paisajes con sistemas de producción ganaderos de Corrientes (Argentina)”, desarrollada por Romero y dirigida por el Dr. Félix Ignacio Contreras, quienes forman parte del Grupo de Geografía Física, del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (“Cecoal”, Unne-Conicet).

La novedad fue publicada en la revista “Nota sobre Mamíferos Sudamericanos”, editada por la Sociedad Argentina para el Estudio de Mamíferos (Sarem), siendo los autores la Dra. Verónica Romero, el Dr. Félix Ignacio Contreras y el Dr. Antonio de la C. Cáceres, del Cecoal, y el Lic. Sebastián Cirignoli, del Parque Nacional Iberá y del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA, Misiones).

Los detalles del hallazgo

Santa Catalina fue establecida como Reserva Urbana en el 2021 y declarada como monumento natural en 2023, y tiene una extensión de 275 hectáreas. Desde julio de 2024 se desarrolla en esta área un proyecto de investigación sobre la biodiversidad de mamíferos, con el establecimiento de 10 sitios de fototrampeo, localizados en distintos tipos de ambientes, y transectas lineales para la búsqueda de rastros como huellas y heces.

Estos métodos posibilitaron la detección de los ejemplares del ciervo axis, una especie de interés para el manejo y conservación de fauna nativa en Corrientes. La trampa cámara que registró estos individuos fue colocada en un sendero de sabana de espartillo, que bordea un parche de bosque mesófilo, degradado históricamente por la tala y quema.

Los riesgos de una especie invasora

La publicación destaca que, desde una perspectiva ecológica, la ocurrencia de eventos climáticos extremos, particularmente las sequías prolongadas, junto con amenazas ambientales asociadas, como los incendios, genera ventanas de oportunidad que facilitan la invasión y consolidación de especies exóticas con elevada plasticidad ecológica.

En este contexto, el ciervo axis constituye un ejemplo paradigmático de colonizador exitoso, capaz de exhibir una vertiginosa adaptación a matrices de paisaje heterogéneas y fuertemente transformadas.