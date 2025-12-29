El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María es uno de los eventos más importantes y de mayor convocatoria de la música folklórica y la jineteada de toda Latinoamérica.

El Festival de Jesús María 2026 se llevará a cabo desde el jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026 y el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) aprobó el operativo que se implementará durante la 60° edición de la fiesta popular en el Anfiteatro José Hernández. Se espera una masiva concurrencia a lo largo de las 11 noches que durará el clásico evento que invita a los amantes del folklore y la música nacional.

El plan de seguridad involucra a múltiples organismos, entre ellos la Policía de Córdoba, Bomberos, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Municipalidad de Jesús María con su Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Gendarmería Nacional. Todos trabajarán coordinadamente para garantizar la tranquilidad tanto dentro como fuera del predio. Marcelo Frossasco, titular del Cosedepro, detalló que el operativo fue diseñado en conjunto entre las distintas instituciones para cuidar a los asistentes durante los espectáculos artísticos y las competencias de jineteada, que son el corazón del festival.

Además, se sumará un dispositivo sanitario y de emergencias que contará con brigadistas de la Cruz Roja, cuatro ambulancias, un hospital móvil y cinco carpas sanitarias ubicadas estratégicamente dentro del anfiteatro. También se habilitará un corredor de libre circulación para facilitar eventuales traslados al Hospital Vicente Agüero. La intervención del Cosedepro se fundamenta en que la jineteada es un deporte reglamentado y competitivo donde los jinetes deben permanecer sobre caballos sin domar durante un tiempo determinado según la categoría, lo que exige protocolos y controles específicos para evitar accidentes.

En el cierre del festival, Frossasco destacó la participación de la Secretaría de la Mujer a través de Punto Mujer, un espacio que ofrecerá acompañamiento, contención, asesoramiento y acceso a programas para mujeres en situación de violencia de género, fortaleciendo así las políticas de cuidado y prevención durante el evento.

La reunión para aprobar el operativo se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario y contó con la presencia de Juan Ignacio López, presidente de la Comisión del Festival; Federico Zárate, intendente de Jesús María; autoridades policiales provinciales; representantes de la Federación Gaucha y funcionarios del Cosedepro, quienes coincidieron en la importancia de un trabajo conjunto para que el festival se desarrolle con total normalidad y seguridad.

Entradas Jesús María 2026: precios y fechas

Como cada año, el festival contará con una cartelera repleta de grandes artistas de la música argentina y jinetes destacados de toda Latinoamérica. Este encuentro lleva consigo una historia extensa de grandes personalidades que han pasado por su escenario, en una fiesta de la cultura gauchesca. Este festival se realiza en la ciudad de Jesús María (localidad ubicada a 50 km al norte de la ciudad capital de la provincia de Córdoba), en un anfiteatro llamado José Hernández.

El encuentro, además, no se circunscribe a las actividades que se desarrollan dentro del predio de la jineteada, sino por el contrario, existen un sinnúmero de actividades en las calles de la ciudad de las que se puede participar: feria de ropa típica, utensilios, comidas criollas, peñas, actuación de grupos de folklore, etc.

Entrada general : mayores de 12 años, $ 45 mil (del 9 al 18 de enero)*

: mayores de 12 años, $ 45 mil (del 9 al 18 de enero)* Jubilados : $ 25 mil (del 9 al 18 de enero)

: $ 25 mil (del 9 al 18 de enero) Menores : de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $ 25 mil; de 12 años en adelante, valor de entrada general (del 9 al 18 de enero)

: de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $ 25 mil; de 12 años en adelante, valor de entrada general (del 9 al 18 de enero) El jueves 8, la entrada tendrá el valor que considere cada persona; en tanto que menores y jubilados podrán ingresar gratuitamente.

Precios de plateas:

Viernes 9 : platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil Sábado 10 : platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil

: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil Domingo 11 : platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil Lunes 12 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Martes 13 : platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil Miércoles 14 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Jueves 15 : platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil

: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil Viernes 16 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Sábado 17 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Domingo 18: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

Las entradas se pueden encontrar en el sitio de Paseshow o comprar en la boletería del anfiteatro (Cleto Peña 82, Jesús María) los días martes y jueves de 18 a 21. Por su parte, las entradas VIP tya se pusieron a disposición a partir de noviembre, mientras que los accesos para personas con discapacidad se habilitarán recién en enero.