Un histórico del folklore hizo más de 500 km a caballo para cumplir el sueño de su vida: "Un gaucho"

La increíble hazaña del hombre que hizo 500 km a caballo para ir a Jesús María.

El Festival de Doma y Folklore Jesús María despierta pasiones en todo el país, al punto de que algunos argentinos le rinden pleitesía con los más diversos homenajes. Tal es el caso de Nicolás Membriani, payador y figura histórica del festival, que emprendió un viaje de más de 500 km a caballo desde su pueblo natal hasta llegar al mítico encuentro que este verano celebra sus 60 años de historia.

Membriani comenzó la cabalgata en Rojas, su pueblo natal, y comprende un trayecto de caminos rurales, pueblos y provincias. Para el payador, un presentador histórico de Jesús María, se trata de una forma de rendirle homenaje al festival y una forma de poner en valor a los gauchos en los tiempos modernos. "Hay que aggiornarse a los nuevos tiempos sin dejar de ser un gaucho", explicó en una entrevista a Telediario digital mientras seguía su cabalgata hasta llegar a la ciudad cordobesa.

“Es cumplir un sueño y devolverle un poquito de todo lo que Jesús María me dio”, agregó Membriani. Su historia con el festival se remite a hace dos décadas, cuando empezó a ser el payador oficial de la ceremonia. No está solo en su travesía: lo acompaña un amigo, y colaboradores y vecinos que se suman por tramos para proporcionarle aliento. También hay caballos de relevo y logística ante eventualidades climáticas.

Cuándo llegará a Jesús María

La llegada de Nicolás Membriani está prevista para el 8 de enero, el día de apertura del festival. Se espera que el payador ingrese a caballo al anfiteatro y participe del encendido simbólico de la llama del festival, un gesto clásico de Jesús María.