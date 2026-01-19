El arranque de la semana llega con una novedad que muchos esperaban: menos calor y mayor estabilidad. Después de jornadas intensas, el pronóstico para este lunes 19 de enero de 2026 anticipa un descenso de las temperaturas máximas y condiciones mayormente favorables tanto en Santa Fe capital como en Rosario.

El cambio no implica frío, pero sí un alivio claro. El cielo se presenta parcialmente nublado y, al menos por ahora, las lluvias quedan fuera del radar, lo que consolida un lunes típico de verano tardío, más llevadero y previsible.

El lunes confirma una lógica cada vez más frecuente: picos de calor intenso seguidos por breves descensos térmicos, sin que eso signifique el final del verano. Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten que estos cambios cortos forman parte de una dinámica climática más fragmentada e irregular.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

En la ciudad de la bandera, el lunes se perfila con una mínima de 16° y una máxima de 26°, lo que marca uno de los días menos calurosos del período reciente. El cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

En la capital provincial, el pronóstico también muestra un respiro. La temperatura mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 29°, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias en 0%.

Si bien hacia la tarde-noche aparecen símbolos de inestabilidad leve en los modelos, no se esperan tormentas ni precipitaciones concretas, en línea con un patrón de nubosidad variable y ambiente cálido, pero controlado.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones de SMN para el calor del lunes