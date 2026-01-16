Volvió a Santa Fe después de 10 años: el animal que estaba en amenaza en Argentina

Un yacaré que vivió 10 años en cautiverio en la Ciudad de Buenos Aires fue liberado en su hábitat natural. Esta historia está protagonizada por Ricardito, un reptil que tras un largo proceso de rehabilitación se encuentra en una reserva natural de la provincia de Santa Fe.

Según confirmaron las autoridades a cargo del operativo de rescate, el yacaré overo pasó toda una década en una casa particular de CABA.

Por obvias razones, su salud se había deteriorado y no estaba preparado para volver de inmediato a un entorno natural: el animal habitó todos esos años en una pequeña pileta sin contacto con ninguna otra especie.

Cómo ocurrió el operativo de rescate y su posterior rehabilitación

El salvataje de Ricardito se dio en octubre del año pasado y estuvo comandado por el Ministerio Público Fiscal de CABA, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, el Área de Fauna de la Policía Federal y el Ecoparque de la Ciudad.

Posteriormente ingresó al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda. Una vez allí, los especialistas tuvieron que someter al animal a una profunda recuperación. Es que al haber pasado más de 10 años fuera de su entorno, Ricardito carecía de comportamientos aptos para sobrevivir en la naturaleza. Expertos en distintas disciplinas supervisaron por varios meses su estado nutricional, conductual y sanitario.

A medida que fue pasando el tiempo y como no se le detectaron anomalías ni enfermedades, los biólogos decidieron que era hora de que el yacaré volviera a su hábitat natural. Ricardito ya podía comer solo, tenía el peso adecuado y poseía la capacidad de desplazarse solo.

Tras el proceso de rehabilitación, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático confirmó el área para que el yacaré pudiera reisertarse en condiciones ecológicas adecuadas y seguras y finalmente fue trasladado hacia allí.