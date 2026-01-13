Volvieron más de 520 animales rescatados a Santa Fe: estaban en amenaza en Argentina

En el 2025, más de 520 animales lograron regresar a su hábitat natural en Santa Fe luego de haber atravesado procesos de rescate, recuperación y rehabilitación. Se trata de ejemplares que habían estado en situaciones de riesgo, muchas veces vinculadas al tráfico ilegal, la tenencia indebida o accidentes provocados por la actividad humana.

Del total de animales rescatados en Santa Fe que recuperaron la libertad, más de 400 fueron aves, alrededor de 100 mamíferos y un número menor de reptiles. Las liberaciones se realizaron en distintas áreas protegidas de la provincia, seleccionadas según las características de cada especie y su compatibilidad con el entorno natural.

Dos gatos monteses, 13 comadrejas, un yacaré y otras especies volvieron a su hábitat natural

Hacia el final del 2025, el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna “La Esmeralda” llevó adelante una nueva jornada de reinserción en la reserva de Cayastá. Allí fueron liberados un carpincho, dos gatos monteses, 13 comadrejas y un yacaré conocido como “Ricardito”, en un operativo que reunió a veterinarios, biólogos y especialistas en conservación.

La jornada en Cayastá se desarrolló en la estancia La Elena, un predio privado de 3.800 hectáreas integrado al sistema provincial de áreas naturales protegidas. Allí, los primeros en recuperar la libertad fueron dos gatos monteses negros de apenas seis meses, rescatados previamente por tenencia ilegal.

Las comadrejas overas, crías huérfanas de entre tres y cuatro meses, fueron ubicadas en árboles, mientras que una carpincha adulta regresó al agua tras meses de recuperación. El cierre de la jornada estuvo a cargo del yacaré Ricardito, que completó así un largo proceso de adaptación antes de volver a su ambiente natural.

Desde el Ministerio de Ambiente remarcaron que cada una de estas liberaciones forma parte de una estrategia integral de conservación. “Cada especie cumple una función esencial dentro del ecosistema y su presencia permite mantener el equilibrio natural”, señalaron desde el equipo técnico. Además, destacaron la importancia de fortalecer la conciencia ambiental y la participación ciudadana como herramientas clave para proteger la biodiversidad.