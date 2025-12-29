Volvió a su hábitat después de 10 años: liberaron en Santa Fe a un yacaré que vivió en una pileta de una casa

El ya popular yacaré "Ricardito" volvió a su hábitat natural tras estar 10 años viviendo en una pileta. Hace exactamente tres meses, el reptil fue rescatado en un domicilio de Buenos Aires por expertos de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de CABA, el Área de Fauna de la Policía Federal Argentina y el Ecoparque.

Tras haberlo ubicado en condiciones inadecuadas, el animal fue trasladado al Instituto Malbrán y luego al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda (CRIIF) en Santa Fe para que allí pudiera recuperarse. Luego de semanas de controles especializados, estudios para chequear su nutrición y estado sanitario, se decidió su liberación en una reserva natural también de esa misma provincia.

Los especialistas consideraron que "Ricardito" ya estaba listo para sobrevivir en su hábitat y así vincularse nuevamente con la naturaleza.

La reinserción, una tarea compleja y "subestimada"

El traslado de "Ricardito" desde Buenos Aires a Santa Fe no fue nada fácil, pero tampoco lo fue reinsertarlo en la Reserva Natural santafesina. Ambos trabajos requirieron de criterios técnicos y conocimientos científicos minuciosos, pues se debía garantizar la supervivencia del animal en su hábitat natural nuevamente.

Su reinserción no se dio de inmediato porque, luego de su rescate en Buenos Aires, el animal presentaba comportamientos impropios de su especie a raíz de su relación con seres humanos por más de una década: en ese momento, era imposible que pudiera vivir en una selva o en un ambiente natural. Por eso, en estos meses, los científicos llevaron a cabo diversas tareas de rehabilitación que finalmente tuvieron éxito.

Para funcionarios del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe la re-inserción de este yacaré en su entorno natural un hecho tan "emotivo" como "simbólico" porque representa "el compromiso y responsabilidad de la política pública".

En un comunicado oficial, el ministro provincial Enrique Estévez aseguró: "Recuperar animales, rehabilitarlos y devolverlos a sus hábitats es parte del camino que elegimos en Santa Fe".