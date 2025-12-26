Volvieron después de 110 años: liberaron en Chaco guanacos nacidos en Santa Cruz

Después de más de un siglo de ausencia total de estos animales en la zona, los guanacos volvieron a caminar en los montes y los pastizales del Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco. El regreso de este emblemático herbívoro es una muy buena noticia para la conservación de la fauna de nuestro país y, particularmente, marca un precedente histórico en la restauración ambiental del noreste argentino.

La reintroducción de los guanacos en el Chaco fue posible por un operativo inédito de Rewilding Argentina, junto con la Administración de Parques Nacionales y los gobiernos de las provincias intervinientes. Los animales nacieron en Santa Cruz y recorrieron más de 3.200 kilómetros para llegar a Chaco, en lo que se considera la translocación terrestre de fauna más extensa del mundo con fines de conservación.

El regreso de los guanacos al Impenetrable

Para lograr la translocación de los guanacos se desplegó una logística monumental que incluyó la captura responsable de los ejemplares en el Parque Patagonia, el uso de tráilers especialmente diseñados y un cuidadoso seguimiento veterinario. En todo el proceso se priorizó el bienestar de los guanacos: desde su traslado, hasta su adaptación paulatina al nuevo entorno.

La presencia del guanaco en el Chaco recupera una parte profunda de la historia natural y cultural de la región. Este animal fue durante siglos parte del paisaje del Chaco Seco hasta desaparecer en manos de la caza, la expación ganadera y la consecuente transformación de los pastizales.

El guanaco es conocido como nawananga por el pueblo qom, lu’hüt entre los wichís y guasukaka para los guaraníes. Como gran herbívoro, cumple funciones clave para el entorno: regula la vegetación, reduce el riesgo de incendios, dispersa semillas y sostiene las cadenas alimentarias. Durante décadas su ausencia provocó un deterioro silencioso del ecosistema, que ahora comenzará a revertirse.

El futuro de la especie en Chaco

Los primeros ejemplares de guanacos reintroducidos ya se adaptaron al ambiente del Chaco y, según informaron los equipos técnicos, nacieron crías en el área de presuelta. Esto es considerado una señal alentadora para el futuro de la especie en la región.

El proyecto de reintroducción de los guanacos en el Impenetrable cuenta también con el acompañamiento de comunidades locales, que ven en la conservación y el turismo de naturaleza una oportunidad para el desarrollo. El plan prevé nuevas liberaciones en los próximos meses, para consolidar una población estable.

La síntesis es positiva: el Impenetrable recuperó una especie perdida y también una oportunidad para reconstruir su riqueza natural y mirar hacia el futuro.