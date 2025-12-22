Advierten por un escenario "crítico" del sistema de transporte público de Chaco: "No vemos salida"

El presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor del Chaco (CETACH), Gustavo Larrea, describió un escenario "crítico" para el sistema de transporte público de pasajeros y advirtió que, sin definiciones urgentes del gobierno de Leandro Zdero, el servicio podría entrar en una "situación de colapso" en los primeros meses del próximo año.

“La situación es muy mala, no vemos salida”, afirmó Larrea, al señalar que las empresas vienen atravesando un año extremadamente complejo, con caída sostenida de pasajeros, falta de actualización tarifaria y ausencia de compensaciones económicas previstas en los contratos. Según explicó, muchas firmas debieron recurrir a procedimientos preventivos de crisis para acordar con los trabajadores reducciones de costos y evitar despidos.





El titular de CETACH remarcó que el sistema funciona con un fuerte déficit desde hace más de un año. “Se venía sosteniendo medianamente una asistencia financiera para cubrir la diferencia entre ingresos y tarifas, pero hoy esa asistencia no va a estar”, indicó, tras confirmar que la autoridad de aplicación comunicó que no habrá definiciones hasta después del pago de aguinaldos.

Larrea cuestionó además el incumplimiento del contrato de concesión, que establece al menos dos actualizaciones tarifarias anuales. “Eso no ocurrió durante más de un año. Recién en enero o febrero podríamos llegar a saber cuál va a ser la tarifa y las compensaciones”, sostuvo.

En este contexto, alertó sobre la delicada situación financiera de varias empresas del sector. Tres firmas —Tiro Federal, Microbús, La Cordial y UTSM— debieron presentarse en concurso preventivo de acreedores. “Es un paso para evitar la quiebra y tratar de seguir funcionando, pero si no hay recursos después del 1 de febrero, puede ser el tiro de gracia al sistema”, advirtió en declaraciones para el medio Libertad Digital.

Respecto al pago del aguinaldo, Larrea confirmó que se acordó con el gremio un esquema en tres cuotas, destacando la predisposición de los trabajadores: el cronograma contempla un primer pago ya realizado, un segundo a comienzos de enero junto con los sueldos de diciembre, y un tercero a principios de febrero, además de una suma no remunerativa de 100 mil pesos. Sin embargo, reconoció que cumplir con ese esquema será “muy difícil” sin asistencia financiera.

Asimismo, el presidente de CETACH precisó que el estudio de costos presentado por el sector fija una tarifa técnica de 3.200 pesos por boleto. “Hoy hay una diferencia de alrededor de mil pesos que debería estar cubriendo el Estado provincial y no lo está haciendo. Eso generó una pérdida cercana a los 8 mil millones de pesos en el segundo semestre del año”, aseguró.

Sistema de transporte público en Chaco: los puntos que profundizan la crisis

Entre los principales factores que agravan el escenario, las empresas señalaron: